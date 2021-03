¿Quién no soñó en algún momento con tener una isla propia para gozar con amigos y familia?. Este paraíso cubierto de agua cristalina se remata y ahora muchos son los apasionados en adquirirla.

Hablamos de la isla privada mucho más grande de las Bahamas que está en venta, son mucho más de 295 hectáreas que se dividen entre lomas repletas de espesa vegetación tropical y playas de arena blanca. Su nombre es Little Ragged Island, pero asimismo es famosa como St Andrew’s.

Fotografía: Concierge Auctions

Para llegar hasta esta isla es requisito llevar a cabo un viaje de 10 minutos en bote desde Ragged Island; o, esos que tienen superiores capital, llegar hasta esta pequeña porción de tierra en vuelos privados, en tanto que tiene pista de aterrizaje privada. Si bien asimismo podrías llegar a la isla en yate, por el hecho de que asimismo hay un espacio en el mar concebido para navíos enormes.

Fotografía: Concierge Auctions

La isla St Andrew´s dejará a sus futuros dueños gozar de ocupaciones en contacto con la naturaleza, se puede entrenar snorkel, pescar y andar entre peces como puros, pargos, barracudas, y peces rey nadan entre los arrecifes. Asimismo gozar de siestas al sol en sus distendidas y amplias playas privadas.

Fotografía: Concierge Auctions

¿Cuál es el valor de esta codiciada isla?

La compañía encargada de subastar la isla Little Ragged es Concierge Auctions, una compañía de recursos raíces de EE.UU. Esos apasionados en formar parte van a deber efectuar un depósito de US$ 100.000, pero no hay un precio de reserva. La lista cotiza en 19,5 millones de dólares estadounidenses, si bien no se estableció una oferta mínima ni una oferta mínima aguardada.

Fotografía: Concierge Auctions

Ahora existen muchos apasionados en ser amos y señores de este sitio del caribe, la lista de clientes del servicio incluye a conocidos. Entre los que están Cher y Michael Jordan.

“Recibimos un sinnúmero de interés en la subasta hasta la actualidad. Y estimamos que es una ocasión única”, expresó a CNN Travel Laura Brady, cofundadora y directiva ejecutiva de Concierge Auctions. Por su parte comentó que la compañía aguardaba llegar a cientos y cientos de apasionados de todo el planeta.

La subasta empieza el 26 de marzo de 2021 y acaba el 31 de marzo. Si quieres llevar a cabo una transitada por esta isla privada desde tu celular o notebook las visitas virtuales privadas están libres de forma en línea.