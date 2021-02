El periodista radial y televisivo expresó mediante sus comunidades que Horacio Verbitsky por el momento no desempeñará su tarea como columnista en radio El Destape.

El hecho aparece tras conocerse que Verbitsky, al lado de gobernantes y personas enlazadas al kirchnerismo, se aplicaron la vacuna Sputnik V bajo el aval del Ministerio de Salud y sin formar parte a los conjuntos de peligro que fueron establecidos como prioridad.

“Es una inmoralidad que con 50 mil fallecidos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes, y alguna opereta atrás seguro va a haber”, ha dicho Navarro en su cuenta de Twitter.

“ se acuerdan que meses atrás dije que prefería aguardar unos meses antes de vacunarme y ver qué resultados consecutivos podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, ya que ayer me vacuné”, fueron las expresiones de Verbitsky que destaparon la cazuela y produjeron un escándalo nacional.

Una vez instalada la polémica, el presidente Alberto Fernández procedió a reclamar la renuncia de Ginés González García de su cargo en el Ministerio de Salud.

Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el que es encabezado por Verbitsky, no fue extraño a la situación y manifestó su repudio. “Nos llega la novedad de que el presidente de nuestra organización fue vacunado por fuera del sistema predeterminado, mediante una cadena de favores y a título personal, mientras que estábamos tratando, como todo el planeta, hallar un turno para la gente mayores de nuestras familias”, reza el comunicado oficial anunciado en Twitter.