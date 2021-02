El allanamiento en el Ministerio de Salud ordenado este lunes, desat una fuerte polmica. El operativo tuvo como propósito localizar documentacin sobre la vacunacin irregular a la que accedieron gobernantes y amigos del poder, en la mitad de crisis por la pandemia de coronavirus.

En el software Intratables, el panelista Diego Brancatelli lanz polmicas afirmaciones sobre este escndalo. Tengamos en cuenta que esta vacuna, la que el día de hoy denunciamos y nos encontramos allanando no se qu, pues la realidad es que es una disparidad lo que estn realizando con los allanamientos. Es un desvarío. Ese edificio tiene una cantidad enorme de áreas de trabajo, entran una cantidad enorme de personas por da. Qu van a buscar? Quin es inmoral? Van a gastar elementos de la Justicia para eso. Es una disparidad estar intentando encontrar una cara, lanz el periodista afn al oficialismo.

Entonces agreg: Esta vacuna comenz a darse en el mes de diciembre en el momento en que absolutamente nadie la quera, en el momento en que era para hamsters. En ese instante en el momento en que absolutamente nadie se la quera ofrecer, Axel Kicillof y otros intendentes se la brindaron para ofrecerle seguridad al pueblo. Y el día de hoy se est cuestionando a esos intendentes.

El conductor Fabin Doman le pidi al miembro del panel que no revuelva gobernantes y también intendentes con el primo Tito que la tiene.

No obstante, Brancatelli entonces redobl la apuesta y fue en oposición a los medios: Milésimas de segundo all de lo divertido que es el enfrentamiento, a la multitud le quedan los ttulos televisivos. Que quedan buensimos para el graph. El vacuna-gate o El vacunatorio vip, pero no es exactamente lo mismo. Que haya habido discrecionalidad al instante de vacunar, no significa que aparecieron luces de colores con enfermeras tetonas vacunando.

Dbora Plager interpel a su compaero con una pregunta filosa Te puedo traducir vip? Es que se vacun gente amiga del poder en vez de un seor o una seora de peligro, por el hecho de que son de segunda para el Gobierno. A eso que Brancatelli retruc: Pero no existe el vacunatorio vip. Bueno, vacunados vip disfrutas?, remat Plager.