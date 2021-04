A poco más de un mes del estallido del escándalo por el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, que derivó en la renuncia –a pedido del presidente Alberto Fernández– de Ginés González García, la actual titular de la cartera, Carla Vizzotti, sostuvo este miércoles que “eso no existió”. Asimismo, se refirió al envío de dosis de la vacuna Sputnik V a la localidad santacruceña de El Calafate.

“No sabía de la vacunación VIP. Cuando uno escucha ‘vacunatorio VIP’ piensa que había todos los días turnos dados para gente que se vaya a vacunar al Ministerio de Salud. Eso no existió”, aseguró Vizzotti en declaraciones a A Dos Voces. Y añadió: “Fue una situación puntual de un día, de diez personas”. Por ende, sostuvo, “esa situación puntual no es un vacunatorio VIP, que al Presidente le pareció inaceptable y que tomó las medidas correspondientes”.

Por otra parte, al ser consultada sobre la denuncia –presentada por la diputada opositoria Graciela Ocaña– por envíos de dosis de Sputnik V a El Calafate “fuera de protocolo”, la ministra contestó: “Cuando nos enteramos por los medios hicimos la averiguación y eran 10 dosis, no 60”. Y explicó que se trató de un “intercambio de insumos” entre hospitales nacionales, algo que “es muy habitual cuando hace falta algún insumo”.

En este sentido, aseguró que “lo que va a tener (Eduardo) Taiano (el fiscal a cargo) es que no son 60 dosis, sino 10; y que yo no llamé a nadie para detener ningún avión porque yo no estaba enterada y no hablé con nadie”, manifestó. Además, aclaró que “en Aerolíneas Argentinas y en la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) está todo el circuito registrado”, ya que, insistió, “no fue nada extraordinario”.

Por último, Vizzotti se refirió al avance de la segunda ola de coronavirus en el país, sobre lo cual admitió que hay “preocupación”, pero que el aumento de contagios no es algo que genere “peligro” o “amenaza” a restricciones. Y trajo a colación el desarrollo de la Semana Santa, donde, consideró, “va a haber un montón de personas que van a viajar, a visitar a sus familias, y seguramente se van a cuidar mucho, pero cuando lleguen y se junten con la gente que quieren ahí bajan la guardia, los cuidados, y eso es lo que genera los contagios”, advirtió.

Sobre ello, “estamos apostando a transmitir esto de las actividades de alto y bajo riesgo y de los cuidados ahora en Semana Santa, pero independientemente de Semana Santa, la necesidad de sostenerlos como una herramienta que tenemos y no como una responsabilidad o carga a la sociedad”, apeló, porque “si nosotros decimos que se cierra algo y la gente se sigue juntando y no tenemos esta información y esta recomendación, la cadena de contagios va a ser muy difícil de interrumpir”, concluyó.