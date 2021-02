Hace un par de años, Jonatan Maidana le comunicó a Gallardo y a los líderes que tenía una oferta para emigrar al fútbol de México. En tanto que su intención era efectuar una última diferencia económica para de esta manera finalizar de garantizar su porvenir. Algo que de forma inmediata se aprobó gracias a la distribución que viene haciendo desde año 2010. Y en el último mercado de pases, el jugador levantó el teléfono para pegar la vuelta. ¿Cuál es el propósito? Regresar a vestir la Banda Roja antes de su retiro. Un regreso que abre un interrogante, ¿va a poder romper el maleficio de las segundas etapas en la era del Muñeco?

Desde la llegada de Marcelo Gallardo en el momento en que un jugador deja River, así sea por resolución suya o del entrenador, es bastante difícil que logre llegar a tener una segunda ocasión. Por poner un ejemplo, Leonardo Pisculichi en la época del 2016 decidió irse en pos de continuidad pero al poco tiempo se percató que había tomado una resolución errada. ¿Qué ocurrió? Jamás hay que irse del Millonario. En este momento, el volante debe gozar de sus días en el Burgos CF, que milita en el ascenso de España. Por otra parte, si quitamos a Maidana, logramos hallar 3 players que tuvieron la oportunidad de regresar a pedido del entrenador.

El primero en irse y regresar fue Ariel Rojas, el volante de forma increíble dejó al Mucho más Grande en el medio de la Copa Libertadores. ¿El fundamento? Los dólares estadounidenses que paga el fútbol de México. Esto despertó un enojo en el Muñeco, y aún mucho más en la dirigencia pues el jugador salió libre. Al regresar en el 2017 tuvo 6 meses de buen desempeño, entonces salió quedando y en el 2018 le tocó irse. “Mi segunda salida de River fue por resolución del cuerpo técnico. Pensaba establecerme hasta el retiro”, manifestó el volante tiempo atrás en Ataque Futbolero. En segunda instancia hace aparición Alexander Barbosa que salió del club sin agregar ni un minuto.

Y regresó en el 2017 tras decretarse la sanción a Martínez Quarta por doping positivo. A Gallardo no le quedó otra que solicitarlo por el hecho de que no tenía un reemplazante para Javier Pinola. La historia afirma que al de hoy jugador de Independencia de Paraguay le costaba enfrentar los adiestramientos, por lo tanto jamás ha podido ganarse un espacio en la capacitación. Al paso que en la tercera situación hace aparición Jorge Moreira. Qué llegó al club como una revelación, pero una lesión le logró perder el sitio que se había ganado en el equipo. Esto llevó a que sea cedido a Portland Timbers de la MLS

En la época del año pasado le tocó regresar, pues se rumoreaba que Gonzalo Montiel iba a ser transferido a Europa. Resumiendo, la venta no se realizó y al paraguayo no le queda otra que entrenarse con sus compañeros pero con el saber de que no es tenido presente. Sin embargo, su presente podría llegar a mudar, si llega algo de Brasil en los próximos días. O aguardar hasta junio para negociar la independencia de acción. Por consiguiente, la existencia de Jonatan Maidana lúcida enormes esperanzas. Los llenes están deseoso por regresar a conocer al central en cancha.