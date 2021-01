La actriz y cantante, Selena Gómez es una de las celebridades más influyentes dentro del género, esto se debe a que cuenta con un gran talento y una belleza inigualable, a menudo suele paralizar las comunidades virtuales con su hermosura. Este año ha demostrado que está imparable manteniéndose muy activa con sus proyectos profesionales.

Durante el 2020 la carrera de la intérprete del tema “Love You Like a Love Song” se ha visto potenciada y su música se encuentra entre los temas más escuchados del momento, esto se debe a que la cantante de 28 años, cuenta con una voz angelical.

Debido al talento de la ex novia de Justin Bieber ha conseguido un gran éxito tanto en la música como también en la actuación, donde ha participado de grandes películas de Disney. Esta vez nos sorprende con una línea de cosméticos, la cual ha promocionado a través de sus redes sociales.

Lo cierto es que, hace pocas horas Selena Gómez compartió a través de su cuenta oficial en Instagram un carrusel de tres instantáneas donde se puede apreciar su belleza al máximo esplendor, pues una vez más deslumbró a todos sus fans al presumir los efectos de su línea de cosméticos.

” Ya estás aquí! Y me encantan los faciales que son estas fórmulas Ahora puedo poner tus manos en mi nueva colección Stay Vulnerable solo @RareBeauty” este fue el mensaje con el que Selena acompañó su reciente posteo.

El que también dejó su huella en la mencionada publicación fue Rauw Alejandro, quien le dio like a la publicación de Selena, apoyando así su nuevo proyecto, por su parte sus fieles seguidores no tardaron en manifestarse y dejar like ante el porte y cientos de comentarios donde destacan. “Si reina te amamos y estamos tan orgullosos de ti”, “¡¡¡ERES HERMOSA!!! y estoy tan orgulloso ❤️”, “¡¡quiéralo!! locamente orgulloso de ti”.