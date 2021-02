Georgina Barbarossa se encuentra dentro de las actrices mucho más reconocidas de la Argentina, adjuntado con Hilda Bernard y Soledad Silveyra. La mediática forma una parte del certamen actualmente, “MasterChef Celebrity 2”, y no dejó pasar la ocasión para expresar de qué manera se siente al verse en la pantalla muchacha. “Tengo una sensación posparto”, empezó su descripción la intérprete. Tras su debut en el reality de cocina, dio un sorpresivo mensaje en Twitter.

“Si el día de hoy que es el segundo día que voy a conocer a mis compañeros y ahora sé el resultado estoy de esta manera. No me deseo imaginar de qué manera llegaré en el final o en el momento en que llegue, por el hecho de que no entendemos dónde vamos a llegar”, expresó Barbarossa. Aparte de manifestar de qué manera se sentía, la comediante no desperdició la ocasión para agradecer todos y cada uno de los mensajes de acompañamiento que recibió desde el momento en que empezó la emisión del certamen.

“Deseaba agradecer todos y cada uno de los mensajes, WhatsApps, llamados, Fb, Twitter, Instagram, todos y cada uno de los mensajes de amor y buena onda…”, lanzó Georgina Barbarossa, antes de mandar numerosos besos a la cámara. Como era de aguardar, varios clientes de la comunidad del pájaro azul le mandaron ánimos a la concursante y le agradecieron sus expresiones. “Qué hermoso mensaje Georgi. Me encantó, sos divina. Fuerza y como afirmaba Marcos Guerrero (el personaje de Sebastián Estevanez en Dulce Amor) sexta intensamenta. Y a ganar, mamadera”, le escribió una de sus fanes.

Georgina concluyó la filmación contando que iba a comprar alimentos: “Bueno, recién vengo del súper, de llevar a cabo ciertas compritas que me faltan para cocinar alguito. No sé qué me va a tocar cocinar”. En su debut en el espectáculo, la blonda estuvo muy concentrada intentando de efectuar una receta que conoce bien. En estos instantes de tensión, la estrella descubrió uno de sus misterios mejor almacenados.

El desafío era que en equipos planificaran un menú para un casamiento. La actriz escogió llevar a cabo el plato primordial. Donato de Santis le preguntó qué se encontraba cocinando y Barbarossa le ha dicho: «Hago lomo strogonoff». Sin embargo, el corte no era corte y por vez primera en años, logró el corte como verdaderamente era. “Corté la carne en tiritas, como me afirmaron . Entonces, le agregué la páprika, la salsa de tomate y un ingrediente que el día de hoy mi hijo Tomás se marcha a enterar que le coloco: un poquitito de ketchup. Es un misterio mío, por el hecho de que odia el ketchup y jamás se lo conté”, descubrió la mediática.