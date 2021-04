Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, estuvo este jueves durante la noche comentando con Luis Novaresio sobre las novedosas limitaciones que impuso el Gobierno para frenar los contagios de coronavirus. En ese sentido, aseveró que, sin importar un mínimo su opinión, el gobierno bonaerense y su cartera van a hacer “lo que Nación afirme que hay que realizar”.

Consultado por las medidas que anunció Alberto Fernández este miércoles, Berni expresó: “No debe pasar por un control policial, sí por un control popular y una concientización, pero nosotros haremos lo que Nación afirme que hay que llevar a cabo”. El presidente firmó el decreto este jueves y las limitaciones comenzaron a regir este viernes.

“Nos encontramos en el peor de los niveles, segundo pico mucho más segunda ola. Pero es imposible adivinar de qué forma fue el accionar de un pico habitual de una pandemia en la Argentina pues tuvimos un largo periodo de tiempo de cuarentena y eso crea un accionar artificial para el virus. La sociedad comenzó a entender que o sea una ruleta rusa, es imposible adivinar de qué manera se comporta la patología”, manifestó.

El tema de la viable postergación de las PASO asimismo se tocó a lo largo de la entrevista. Este viernes proseguirán las negociaciones con la oposición para conseguir llegar a un convenio. En relación a eso, Berni opinó: “Las PASO son en el mes de agosto y no hay un solo epidemiólogo que logre asegurar lo que pasará en una semana. Frente a un ámbito de indecisión, me da la impresión de que hay que postergarlas”.

No obstante, el ministro de Seguridad bonaerense estimó que el de las PASO no es un tema que lo preocupe: “Nos encontramos frente a una decisión que es legislativa, de medio término. Un diputado no le va a cambiar la vida a absolutamente nadie. Postergarla un mes o 45 días, o hacerlas juntas, frente al ámbito sanitario que vive la Argentina, no tiene relevancia. Está bien que lo discutan, pero no es prioritario para los argentinos”.