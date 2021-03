En un reportaje con Ibai Planos, Sergio Ramos compartió como es el club que mucho más le simpatiza entre Boca y River. Su contestación fue la próxima: “Boca me simpatiza mucho más que River. Si me debo quedar con uno, Boca siempre y en todo momento me agradó mucho más por Maradona, Riquelme y La Bombonera”. Fueron sus expresiones, distribuyendo además de esto que según varios llenes, se semeja a un jugador argentino por sus peculiaridades.

Aun de esta manera descubrió que tampoco siente desagrado por River, puesto que por servirnos de un ejemplo conoció a players del Millonario como Gonzalo Higuain y Javier Saviola, con lo que siente asimismo algo de aprecio por el equipo de Núñez. Sergio Ramos ahora mismo aún forma una parte del plantel del Real La capital española pero su cuenta es baja frente a la mirada del entrenador Zinedine Zidane, con lo que recientemente no es una parte clave del club español.

Su opinión sobre el “Merengue” y Católico Ronaldo

Hasta hace unos años, el Real La capital española de Católico Ronaldo era el más destacable equipo de todo el mundo, puesto que había logrado ganar nada más y nada menos que tres champions sucesivas. Hasta el momento en que por último en vista a diferentes enfrentamientos, el portugués decidió irse a la Juventus. Desde ese momento ninguno de los 2 pudo regresar a apoderarse el torneo más esencial de todo el mundo.

Sobre dicho tema, Sergio Ramos compartió lo siguiente: “Perdió Cris y perdió el La capital española. no le hubiera dejado salir por el hecho de que es de los más destacados y nos hubiera acercado mucho más a ganar. Son relaciones que deben ser para toda la vida, debe ser una fusión de equipo”. Dejando en claro que con su salida nada fue igual para el grupo español, lo que es lógico sabiendo que se había separado de de los mejores de la historia.

Al final, asimismo compartió su criterio sobre la oportunidad de que el Real La capital de españa fiche al francés Kylian Mbappé o al Noruego Erling Haaland. “Me agradaría que vinieran los 2, pero de venir uno hoy sería mucho más simple fichar a Haaland, con Mbappé las situaciones económicas están mucho más complejas”. Posición que es alguna, en tanto que el dueño del pase del vencedor de todo el mundo en Rusia 2018 es el PSG, entre los clubes mucho más ricos de todo el mundo.