Luego de la agresin que sufri el sbado pasado durante la ltima sesin en el Congreso, el diputado nacional Fernando Iglesias sostuvo que ese episodio puede abrirle la puerta a la violencia en un mbito institucional y le exigi al presidente de la cmara baja, Sergio Massa, que se pronuncie y al menos suspenda preventivamente al legislador oficialista Alberto Vivero hasta que sea analizada su posible expulsin.

En declaraciones al canal de noticias TN, Iglesias cuestion la versin de Vivero sobre lo que sucedi en uno de los pasillos del recinto y desminti que el empujn del neuquino al porteo haya sido una discusin: Es mentira que hubo una discusin. Me vino a buscar al pasillo, me tom por sorpresa y me dio un empujn. No pas ms nada porque me puse las manos en la espalda y me prepar a recibir la que venga. Adems los empleados de seguridad lo agarraron enseguida. Vino a agredirme.

Para el legislador macrista, este hecho es abrir la puerta a la violencia y se pregunt: Vale el empujn? Reacciono con un bofetazo? Despus que sigue? La pia, un sillazo, un cuchillazo y terminamos a los tiros. Qu mensaje le damos a la gente, en el momento donde la gente est airada? El lmite es la violencia fsica, por lo que es un mensaje terrible para un pas que ha sufrido mucha violencia.

De todas formas, Iglesias lo contextualiz en una problemtica general del Frente de Todos respecto al abordaje de la violencia institucional: Es inslito, pero estamos en un pas que ha perdido la brjula. Veo con mucha preocupacin muchos signos de descomposicin en este Gobierno. Yo no veo ninguna posibilidad de un golpe de estado militar clsico en la Argentina, pero la posibilidad que el pas vaya para el lado de Venezuela, s la veo. En Venezuela no solo reprime la polica, sino tambin los colectivos, grupos parapoliciales que salen a pegar.

Retomando el acto violento del fin de semana, Iglesias lanz una advertencia a Massa: Espero que tome nota y se pronuncie. Vamos a la prxima sesin valen los empujones? vamos a entrar en eso? Porque yo tambin empujo.

No quiero tener que pasar al lado de un tipo como Vivero por el pasillo, en el bao o en los espacios compartidos. Lo menos que tiene que haber es una suspensin preventiva, aadi.

Tras recordar que Massa se vanaglori mucho con el tema del diputado (Juan Emilio) Ameri, haciendo alusin a la famosa expulsin del legislador luego de protagonizar una polmica escena va teleconferencia, Iglesias subray que ahora espero que tome las medidas del caso, aunque brind su veredicto: Yo creo que (a Vivero) corresponde expulsarlo, porque la violencia fsica es un lmite que no puede ser cruzado.