En su programa por Radio 10, Gustavo Sylvestre, hizo una denuncia sobre Maurico Macri y habló sobre «el principal operador del macrismo» Pepín Rodríguez Simón. El periodista aseguró que el exmandatario dio una entrevista para «tapar esta denuncia» y también remarcó que hay «más elementos para demostrar el apriete y si la Justicia no quiere avanzar es porque no quiere».

«Está muy nervioso el macrismo, está muy nervioso todo ese sector que sigue encubriendo y protegiendo al macrismo, tanto en el periodismo de guerra como en el sector judicial. Todo a partir de la revelación de los llamados del principal operador del macrismo Pepín Simón, uno de los motivos por los que Macri ha salido esta semana al ruedo a hablar, es este tema», comenzó a explicar el periodista.

«El año pasado Arribas había obligado a Macri a salir a hablar en defensa de él y ahora tuvo que salir a bancar a su grupo de amigos. Pero las revelaciones sobre los llamados del celular de Pepín Simón, son muestras de los delitos y la mesa judicial del macrismo, siguen produciendo hechos que te demuestra que este hombre sigue teniendo poder», sostuvo Sylvestre por la entrevista de Macri.

«Ayer el Dr. Berarldi le pidió a la jueza que le prohíba la salida del país y le inhiba los bienes a PepÍn Simón. Pepín Simón amenazaba… mandaba a decir ‘o me paran la causa o los hago m…’. Pepín Simón les dijo a Cristóbal López, De Sousa y al Grupo Indalo que les cierren las causas porque los iba a hacer m… En la casa rosada PepÍn Simón los amenazo. Fíjense como era la sede del lawfare. Más elementos para demostrar el apriete… si la Justicia no quiere avanzar es porque no quiere», continuó.

Por último, Sylvestre criticó a la oposición «ayer el papelón político que otra vez pasa Juntos por el Cambio, ayer la Cámara de Diputados debería haber tratado el proyecto de Ganancias, que exime del pago de Ganancias a 1.200.000 argentinos, la oposición de Juntos por el Cambio y Schiaretti impusieron o trataron de imponer un tema que no es esencial como el biocombustible. Todo para demorar la sesión del impuesto a las ganancias. Fracasaron, no reunieron ni a sus propios diputados, otro gran papel de esta oposición cada día más mamarracho; no tienen agendan, lo único que hacen es una campaña siniestra en contra de la salud pública de los argentinos que deberán pagar en las urnas, encima se enojan y hace un show Mario Negri», cerró.