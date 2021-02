Alex Caniggia se encuentra dentro de las personalidades mucho más polémicas del medio. En contraste a su hermana Charlotte, el hijo de Mariana Nannis causa amores y odios entre el público gracias a su personalidad tan especial. No obstante, en las redes tiene cantidad considerable de fanes con los que sigue siempre y en todo momento en contacto. Por este medio, lanzó una bomba. Y sucede que desea postularse como presidente de Argentina.

De esta manera lo confesó por medio de sus historias de Instagram, donde en primera medida se mostró con un look realmente serio, a eso que definió como «empresarial». Y después, este outfit lo llevó a soñar con la oportunidad de regentar este país. Como entendemos, en mucho más de una ocasión el hijo de Claudio Paul Caniggia fué lapidario con la presente administración de Alberto Fernández. Y leal a su estilo, ocasionó estragos con ese género de mensajes.

«¿Desean que el pu…amo 69 se postule de qué forma presidente de nuestra Nación? Encuesta aquí abajo gente, sí o no, no o sí. Por un país sin barats», expresó mediante sus historias de Instagram a través de un vídeo. El 78% de los navegantes manifestó que si, al paso que solo el 22% que sobra optó por el no. ¿Consideraría empezar una carrera política? ¿Qué proposiciones tiene para Argentina?

Como entendemos, tras su renuncia al «Cantando 2020», Caniggia se encontraba lejos de la tv. Pero, ingresó hace una semana a «MasterChef Celebrity 2″, la segunda temporada del espectáculo de cocina que fue un éxito para Telefe el año pasado. Más allá de que su arranque no fue el más destacable, en el último desafío recibió buenísimos comentarios por la parte del jurado.»Alex, de las brusquetas hay un enorme avance. Todavía hay un sendero largo por recorrer pero hay un buen gusto. La salsa roja está rica», empezó diciendo Damián Betular.

«Me da la sensación de que está bien. De una escalera de cien peldaños subiste uno. Las papas están finas, están crocantes, tienen la textura adecuada, están bien. Increíblemente manejás bien los sabores. Lo que pusiste arriba, por mucho que sea un exceso, está bien. Y tu salsa está bien. Me alegra que vayas por el sendero preciso», lo elogió Germán Martitegui. Pese a todo, su esfuerzo no fue bastante y el domingo cocinará en el primer desafío de supresión. ¿Abandonará el período?