A lo largo de las últimas semanas, Romina Manguel apareció ocasionalmente en ciertos programas de televisión. Por consiguiente, esta vez, la periodista visitó Polémica en el Bar, el período de América televisión por donde pasaron figuras como Mariano Iúdica, Horacio Cabak, Rocío Oliva y Luciana Salazar. En ese contexto, la mediática sorprendió al panel con una dura definición sobre Mauricio Macri: «Si pudiese…».

En la edición del período que se emitió en la tarde del jueves, Romina se sometió a un ping pong de cuestiones y respuestas, en donde charló más que nada. En ese sentido, Iúdica empezó: «¿Alberto o Cristina? Debe ser veloz». Por ende, la periodista descubrió: «¡Uy, qué bien difícil! Lo cierto es que no sé, está muy raro todo, no me solicites de esa. Paso».

No obstante, ahora, Manguel se sinceró: «Lo que lamento tanto de Cristina, bueno, justo debo charlar de 2 políticas mujeres, pero asimismo María Eugenia Vidal y otras, es que escojan no charlar. Me da la sensación de que es un instante muy sensible en la sociedad, en donde muchas personas que confía en Cristina Fernández de Kirchner le agradaría escucharla. Me agradaría percibir qué tiene para decir».

En esa línea, Romina añadió: «Esta historia de ‘no charles pues medís mucho más, por el hecho de que no te es conveniente, perdés’, las sostiene mudas. Me semeja bastante ruin eso». Al escucharla, Mariano expresó: «Para mí si charla lo opaca a Alberto». «Lo opaca igual sin charlar», lanzó filosa la periodista. De manera rápida, el conductor cambió el interrogante y también averiguó sobre si la mediática elige a Macri o a Horacio Rodríguez Larreta.

Como resultado, Manguel declaró sin pelos en la lengua: «Larreta toda la vida. No me agrada el estilo de administración de Mauricio Macri, no me agrada de qué manera se manejó con la sociedad. No me agradó su administración. Pienso que Larreta es un individuo que te puede agradar o no, pero está todo el día laburando». «¿Macri no trabajaba?», la interrumpió Cabak. Por consiguiente, la periodista sentenció: «No, y si pudiese no trabajar, pienso que no trabajaría tampoco».