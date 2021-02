Después de tener un óptimo desempeño en el “Cantando 2020”, la actriz Flor Torrente compartió con sus fieles de Instagram una historia emocionante y dolorosa. Y sucede que el año pasado llegó a su historia un tierno cachorro llamado Kung Fu, quien se enfermó de cáncer con lo que la actriz y su pareja hicieron todo lo que es posible por acompañarlo en los últimos meses. En este momento, la hija de Araceli González confirmó la peor novedad.

Mediante un largo escrito en sus comunidades y con múltiples fotografías recordando a su mascota, Flor anunció a sus fieles que Kung Fu al final había fallecido. “La crónica de un gordito pelota”, se tituló la publicación dedicada al perro. “Hace 7 meses precisos sucedió un #MeetCute. Se preguntaran que es. Es lo que pasa en las películas en el momento en que los personajes principales están mágicamente”.

“No sabíamos realmente bien que sucedía, pero teníamos la seguridad de que se encontraba bien, y que nuestro instinto afirmaba que debíamos estar todos juntxs y ofrecernos bastante amor. Gordito, foca, lagarto, cucarachero, que decirte que no sepas. Me enseñaste tantas cosas en tan poco tiempo”, añadió la actriz en una publicación que superó los 21 mil Me Agrada, y donde recibió mucho más de 900 comentarios de acompañamiento.

“El cariño mucho más puro, la compañía, las miradas profundas, el juego, los abrazos, los ronquidos, los pedos ( jajajaja ), nos dejabas sin aire”, contó recordando al perro. “Tus pelotas, no tienes idea lo que es el altar, están todas y cada una ahi venerándote”, contó. “No te voy a denegar que estoy triste, que te voy a extrañar, Todoooo el tiempo. Mientras que cocino, en el momento en que regábamos el pasto, en el momento en que me acompañabas a bañarme, en el momento en que jugábamos con tus pelotas y descubrimos que eras el Messi de los perros”.

“Uy gordito bello, sos tan particular, tan lleno de amor, gracias por tus eternas miradas y por enseñarme una exclusiva forma de querer. Y sabe que soy la mas feliz de planeta”, escribió. “Te amo, nos amo y siempre y en todo momento vas a estar en todo nuestro ser y en todos y cada rincón”, añadió después. “Eternamente agradecida de hallarte en esta vida, nos observamos en las próximas gordito y vamos a jugar todos juntos con tus pelotas”, concluyó.