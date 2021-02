Aníbal Pachano se encuentra dentro de las figuras públicas actualmente, adjuntado con Barbie Vélez y Tucu López. Su paso por el reality de tendencia, “Corte y Confección conocidos” provoca que su popularidad prosiga incrementando y sea poco a poco más célebre. Es por ello que sus 153 mil seguidores siempre y en todo momento están expectantes de comprender novedosa información sobre la personalidad. Esta vez captó la atención de todos en una entrevista en Radio Mitre, al realizar una definitiva confesión sobre Horacio Verbitsky: “Siempre y en todo momento fue un buchón”.

El mediático se atrevió a charlar sobre las expresiones políticas del periodista y sobre la política por norma general. Cabe rememorar que fue Verbitsky quien descubrió el popular escándalo de las “vacunas VIP”. Dicho alboroto terminó con la renuncia de Ginés González García, exministro de salud. Sus afirmaciones sobre el tema fueron determinantes en todo el desarrollo. Aníbal examinó la verdad de hoy del país argentino en lo que se refiere a política tiene relación y repasó la historia para advertir probables fallos que no deberían regresar a cometerse. Logró particular énfasis en la “grieta”.

Aníbal Pachano recordó, además de esto la afiliación política de su papá, el que era muy próximo al expresidente Arturo Frondizi. Mencionó que le aconsejó caminar “por el centro” y jamás inclinarse completamente por la derecha o la izquierda. En este contexto, el bailarín aseguró que desde sus 18 años supo que Horacio es “un buchón” de montoneros y que con el último hecho se acabó de corroborar para esos “ilusos” que todavía no se habían dado cuenta. Para el papá de Sofía, “todo estuvo armado”.

En el software “Ladran, Sánchez”, a través de Gonzalo Sánchez recalcó que la pandemia significa “cambio” y que Argentina debería usarlo para recapitular y mudar la situación de hoy. Reconoció públicamente que no posee nada contra el peronismo, pero que piensa que es hora de cambiar algunas cosas a fin de que logre haber un avance real. “Tenés el más destacable ejemplo que es Verbitsky: un buchón de los Montos. A la vejez, viruela. Brincó y en este momento todo el planeta se enteró. Eso ahora lo sabía desde 18 años”, lanzó el directivo teatral.

Recientemente, el bailarín se pronunció sobre otro tema de trascendencia en su historia personal: la confirmación del noviazgo de su hija con Santiago Ramundo. En un diálogo con “Los Ángeles de la Mañana” expresó: “ estoy súper feliz, me chifla la pareja. Se han bancado bastante tiempo a la distancia, y eso es esencial para una relación. Me chifla que Sofía esté bien, están contentos y eso me pone feliz».