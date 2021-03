La vida de Nazarena Vélez cambió por completo el 24 de su marzo de 2014. Es que Fabián Rodríguez, padre de uno de sus hijos, fue hallado sin vida en el piso 23 de la productora Jaz. Según se supo horas más tarde, el empresario se quitó la vida por problemas personales. A raíz de eso, la exvedette tuvo que cuidar a su hijo Titi en soledad, quien sufrió muchísimo aquel momento. En un nuevo aniversario de la muerte de Fabián, Nazarena recordó uno de los peores momentos de su vida.

«En esta y todas las vidas juntos #titiypapa #7añossinfaby», precisó esta tarde Nazarena Vélez, recordando a su exmarido con una bella foto del empresario y su hijo Titi. Sin dudas, la mediática vivió tiempos angustiantes luego del suicidio de Fabián. Es que la exvedette tuvo que criar a su hijo más chico en soledad. Nazarena contó únicamente con la ayuda de sus hijos, quiénes se hicieron cargo en muchos factores de la crianza de su pequeño hermanito.

Hace un tiempo, Nazarena recordó en la pantalla de América TV cómo vivió aquel fatídico momento: «Siento que tenés que dejar pasar un tiempo y ese es el luto. Las muertes de Jazmín (Vélez) y mi marido fueron muy tremendas. En el accidente de mi hermana, su deceso se produjo porque no llevaba cinturón, salió despedida del auto y se desnucó. El resto de los que iban en el auto quedaron, por suerte, con una curita y ella murió en el momento», precisó la exvedette.

Por otro lado, Nazarena recordó cómo fue aquella fatídica noche en dónde murió su exmarido: «Yo estaba en Estados Unidos por volver a la Argentina. A las 10 de la noche me suena el teléfono y me llega el mail de Fabián que me dice ‘perdoname, me voy con mi papá’. Cuando termino de leer el mail la miro a mi hermana y le digo: ‘Fabi se mató’», continuó la mediática, recordando uno de los momentos que la marcó de por vida. Sin dudas, nadie imaginó la decisión que iba a tomar el empresario.

«Cuando me subo al avión es Barbie (Vélez) quien me deja un audio a las doce menos cinco y le digo: ‘Por favor decime la verdad porque tengo que apagar el teléfono y quiero saber con qué me voy a encontrar allá’. Me dijo: ‘Si mamá, Fabi se mató’. Ahí, la azafata me dijo que apague el celular. Yo sabía que él iba a hacerlo, pero nunca me di cuenta y nunca tuve un aviso», agregó Nazarena sobre la trágica muerte de su exesposo. Por lo pronto, la exvedette le dedicó un merecido homenaje hoy a siete años de su fallecimiento.