Diferentes investigadores estudiaron la situación popular de este país y aseguran que los sondeos señalan que siete de cada 10 argentinos está presto a efectuar cierres mucho más severos, intercalados con aperturas para sostener el especial equilibrio entre la restauración económica y saturación del sistema sanitario.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) midió el humor popular frente al rebrote de coronavirus y mucho más del 70% de la población semeja estar presto a admitir medidas mucho más restrictivas.

“Más allá de que la mayor parte está en concordancia, en la práctica están los que tienen la posibilidad de cumplirlo y los que no por el hecho de que deben salir de su casa para trabajar”, explicó la asesora Analía del Franco a Tiempo Argentino.

Frente a la imposibilidad de cerrar la economía de nuevo, desde el viernes pasado han comenzado a regir en todo el país las novedosas medidas sanitarias que apuntó al cierre de la nocturnidad que busca eludir las asambleas sociales. Frente esto, desde el sistema sanitario público y privado demandaron “medidas radicales” para frenar los contagios, puesto que una gran parte de las clínicas y centros de salud están cerca de saturar sus plazas de terapia intensiva. No obstante, el ala dura del PRO busca llevar el enfrentamiento al lote de las libertades particulares.

“Hablamos de una disputa por las representaciones, de de qué forma nos marchamos a argumentar lo que sucede en este momento y lo que pasó en 2020. La oportunidad o imposibilidad de medidas mucho más estrictas tendrá que ver con de qué manera nos las enseñamos a nosotros, de qué forma se marcha zanjando esa disputa”, ha dicho el sociólogo Daniel Feierstein.

Feierstein piensa que si bien una sección mayoritaria de la ciudadanía apoya las medidas para frenar el progreso del coronavirus, el Estado debería ofrecer mucho más herramientas. “En los estudios de opinión se aprecia una porción muy importante de la población que entiende la gravedad de la situación. Y, probablemente, si apareciese un acompañamiento económico que por el momento no está, debería acrecentar el respaldo a las medidas”, apunta.

Mientras, el politólogo Hilario Moreno, de la asesora Dicen, ve un movimiento en la economía que aún no se tradujo en actualizaciones específicas: “Los inconvenientes en la mayoría de los casos vienen de la coyuntura económica a objetivos de diciembre de 2020. La economía mejoró bastante, pero no hubo un correlato en la imagen del gobierno, ni en las percepciones económicas, ni en esperanzas”.

Para Moreno, la inflación es la primordial contrariedad que encara la población y destacó: “se desplaza la economía, pero hasta la actualidad no hubo incrementos salariales. Si andas en un gobierno peronista y la economía optimización, pero no se reparte, andas en inconvenientes. La preocupación no es por la independencia sino más bien la subsistencia económica”.

Aparte de la economía, otro obstáculo del Gobierno nacional semeja ser la oposición que cree hallar eco en la población para negar medidas de precaución y distanciamiento. Feierstein la llama “minoría intensa” y piensa que, con el paso de los días y el incremento de los contagios, la porción de la población que repudia las limitaciones es cada vez menor: “Dada la gravedad de las situaciones recientes y el prácticamente colapso del sistema sanitario, esa minoría intensa se marcha reduciendo. Pero es un desafío político la contestación a ese ámbito”.

Del Franco, titular de Analía del Franco Consultores, asimismo considera que con los cierres preparados en la mayoría de los países occidentales esa mirada pierde lote. “El año pasado tenían mucho más asidero que este con lo que ocurría en el resto de todo el mundo. En este momento daría la sensación de que la mayor parte está en pos de ordenar mejor la cuarentena, si después tienen la posibilidad de cumplir o no es otra cosa”, recalca.

Respecto a la dicotomía salud-economía, Moreno piensa que con el paso de los meses la mayor parte de la gente salió habituando a convivir con la pandemia y sabe de qué forma actuar para impedir la patología, y asimismo saben que si incrementan las situaciones se acrecentará la dureza de las limitaciones.

“Todos disponemos un familiar que se contagió o se murió. Está bastante claro qué puede ocurrir, lo que no hay es soga para cerrar ‘por las inquietudes’”, examinó el politólogo.

Además de esto, mantuvo que no ve un “inconveniente con las limitaciones en abstracto” sino se muestran tratándose de “cuestiones mucho más reales” como que los chicos no concurran al instituto o cuestiones laborales y hace hincapié que: “no hay esa percepción estalinista de falta de independencia; quizás la hubo al comienzo, pero fue tomando un equilibrio. Conforme cortes mucho más fuentes de laburo puede comenzar a tener mucho más peso. Pega distinto para el que puede trabajar desde su hogar y el que no. A los mercaderes los parte al medio”.

Sobre los anticuarentena, Feierstein mantiene que es una “minoría intensa” que está “muy amplificada mediáticamente”, y que el “direccionamiento del alegato oficial” le acabó dando “mucho más peso del que tiene”.

Para el sociólogo, el Gobierno le charla de forma permanente a ese campo y “daría la sensación de que tiene relación a la mayor parte de la población”, pero representa a un 10 o 15% de la población. Sobre esto, Feierstein cree que esta “minoría intensa” acaba “ejercitando un papel en la política sanitaria considerablemente mayor a su peso en la sociedad”.