La odisea de Julieta Prandi con Claudio Contardi, su exmarido, lamentablemente sigue vigente. La modelo se separó del padre de sus hijos hace más de un año pero aún comparte la custodia de los menores de edad. Este año la tensión escaló cuando los niños se mostraron atemorizados por las acciones de su progenitor y la rubia acudió a las autoridades.

En «Implacables», conocido programa de El Nueve, vienen siguiendo el caso de cera y Prandi dio novedades sobre lo que está sucediendo. «Los chicos estuvieron en una entrevista con el Servicio de la Niñez en Vicente López y ahora la semana que viene van a tener otro encuentro», explicó ante el móvil del ciclo de espectáculos.

Además señaló: «Ahora lo que queda es que el juez tome una determinación y nada aplique lo que tenga que aplicar para normalizar la vida de los chico, para que puedan volver a la escuela. Mateo (hijo de Prandi) se sintió muy aliviado por poder contar su verdad. «Él me sigue denunciando en la comisaría», precisó sobre Contardi.

Finalmente, la conductora habló sobre Emmanuel Ortega, su actual pareja, y valoró su apoyo en este momento complicado que le toca afrontar. «Estoy bien, estoy entera. Tengo a un hombre al lado que me acompaña, que me ama, que me banca y que me contiene», dijo sobre el popular cantante y actor.

A modo de cierre, Julieta Prandi recalcó que se encuentra contenida a pesar de lo que está sucediendo: «Además estoy laburando muchísimo. Estoy contenta con un proyecto nuevo. Personalmente, estoy bien, pero esto desgasta. Hay situaciones difíciles de atravesar y eso repercute en mi cuerpo. Pero estoy entera, estoy muy bien».