El escándalo en Boca sigue semana a semana y a las complicaciones internas del vestuario se le suma un flojo nivel futbolístico que se percibe en cada partido. Esto expone aún más a Miguel Ángel Russo en su rol como director técnico. Pasan los días y el entrenador parece cada vez más exigido. Para colmo, un ídolo analizó su labor hasta el momento y lo fulminó. «Es técnico de equipo chico», soltó para que siga la polémica.

En una entrevista concedida a «De fútbol se habla así» (DirecTV Sports), Vicente Pernía no dudó en liquidar al DT. «Tengo mucho respeto por Russo, pero para mí es un técnico de equipo chico que tiene buenos jugadores y tiene la camiseta de Boca, por eso gana», dijo el «Tano», multicampeón en su etapa como jugador del conjunto azul y oro. Y obviamente generó un fuerte debate entre los hinchas en las redes sociales.

Pernía se enfocó en los planteos tácticos que implementó Russo a lo largo de este segundo ciclo en el Xeneize. Y recordó la semifinal de la Copa Libertadores. «El esquema de Russo no es para Boca. No puede ser que haya jugado con Santos en La Bombonera a tratar de que no le haga un gol en su cancha. No existió nunca eso, vos tenés que ganar la clasificación de local, esa es la mentalidad de que tenés que tener», afirmó.

La pelea entre Fabra e Izquierdoz

Vicente siguió pegándole a Russo y hasta pidió que se vaya: «Yo hablo de lo que escucho del periodismo y muchos dicen que el equipo lo arma Román. Si yo fuera Russo me pondría muy mal y dejaría el club, es lo que corresponde». «Si alguien de afuera me maneja el equipo, un jugador, un dirigente o quien sea, automáticamente doy un paso al costado. Es responsabilidad del técnico que el equipo juegue muy bien o muy mal», agregó.

Por otro lado, Pernía también opinó sobre la pelea entre Fabra e Izquierdoz: «Me sorprendí, creo no haber visto nunca un muchacho así. Esa actitud no es un reflejo del momento, es un problema que viene de arrastre, algo interno. Es una actitud muy fea». Y cerró: «Por suerte Izquierdoz no reaccionó y se la bancó. Si me pasaba a mí, en el vestuario iba a haber problemas. En un plantel con buena comunicación, en el que tiran todos para el mismo lado, no puede ocurrir».