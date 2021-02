Alberto Fernández le solicitó la renuncia a Ginés González García después del escándalo por el «vacunatorio VIP«, en cuya lista de vacunados aparecen Horacio Verbitsky, Jorge Taiana y Eduardo Valdés. El ministro de Salud presentó una polémica carta de renuncia que llegó a la televisión. En «Intratables«, programa conducido por Fabián Doman, Guillermo Moreno lapidó al Presidente de la Nación por el «vacunagate».

«Es buen instante para discutir y de paso meternos con la administración presidencial. Absolutamente nadie le solicita al presidente que sepa de estos temas, pero cuando menos que tenga los pies en el suelo. Si no habrá para todos y cada uno de los pobladores de todo el mundo, ¿por qué razón habrá para todos y cada uno de los argentinos? Y también iniciamos un enfrentamiento de quién tiene la prioridad. Verbitsky es amigo del presidente, íntimo amigo», empezó diciendo el invitado sobre la relación de Alberto Fernández con el periodista Horacio Verbitsky.

Sin escatimar en sus afirmaciones, Guillermo Moreno dio datos sobre esto. «El presidente y Verbitsky charlaron a lo largo de todos y cada uno de los viernes mientras que el jefe de gabinete era jefe de gabinete a lo largo de la década ganada. No solo Verbitsky, pero en especial. Todos entendemos que Verbitsky, que cada 2 novedades que daba, una era falsa. Y después avejentó y mejoró. De cada tres novedades que da, 2 son falsas», lanzó.

También, el político y economista apuntó contra Alberto Fernández por garantizar que «todos y cada uno de los argentinos tendrían la vacuna para el coronavirus. «Lo sabía Alberto, que todavía es amigo íntimo de Verbitsky. Los documentales mucho más extensos se los dio a . En una entrevista Verbitsky le daba órdenes al presidente. La relación es íntima ya hace décadas. Segundo tema. En el momento en que examinamos la proporción de vacunas que hay en el planeta y cuántas le tocan a Argentina, hacemos un desarrollo legal en el que el Congreso, en representación del pueblo, asigna la prioridad. Lo que está es la sensación de que todos y cada uno de los argentinos tendremos vacunas- El presidente lo ha dicho», declaró Guillermo Moreno.

«El ministro mencionó que iban a haber sesenta millones de dosis. no me creí esa versión. Como te conozco a vos, asimismo se que vos no lo creíste. Estoy diciendo que el presidente ha dicho eso. Le logró opinar al pueblo que había vacunas para todos. En este momento, entonces, nos encontramos pagando las secuelas de la ineptitud de Alberto Fernández. No solamente la ineptidud del ministro, sino la de Alberto Fernández en la conducción de esta pandemia», añadió después Guillermo Moreno, dejando en claro que los estos de Alberto Fernández no poseen un baño de situación.