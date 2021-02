A lo largo de la día del jueves, leal a su estilo, Jorge Rial efectuó graves acusaciones contra el letrado y también íntimo amigo de su hija More Rial. Por consiguiente, lejos de quedarse atrás, el letrado que defendió en múltiples oportunidades a la personaje principal de «La Mentirita», la obra donde forman parte figuras como Iliana Calabró, Rodrigo Noya y Freddy Villarreal, se defendió y enterró al mediático: «En su ignorancia…».

La guerra empezó después de que Jorge publique un archivo en el que Mario Baudry denunció legalmente al letrado de More por «acosar» a ciertos presentes del caso Maradona. Vale aclarar que el letrado protege a Leopoldo Luque en la causa, el exmédico del Pelusa de Villa Fiorito, quien en la actualidad está investigado por falsificar la firma del Diez, entre otras muchas cosas.

Con relación a ello, por medio de su cuenta de Twitter, Jorge disparó: «Lo que hacía falta en el Caso #Maradona. Denunciaron a Alejandro Cipolla, letrado del doctor Luque, por apretar presentes que podían dañar a su cliente. Háblame de ser impresentable». Tengamos en cuenta que en los últimos meses, el letrado defendió a More en la causa que llevó en oposición a Gladys La Bomba Tucumana.

En consecuencia, Cipolla reaccionó de la peor forma en su cuenta de Instagram. A través de sus historias, el íntimo amigo de More declaró: «¡Aquí Baudry tenés mi contestación! Ahora demandando, ¡nos observamos en Tribunales de San Isidro! La tipicidad del delito se lo tenés que agradecer a Jorge Rial, que en su ignorancia sube un escrito en el que ¡se acusa a un letrado!».

No obstante, More aún no charló sobre esto. La joven sostiene una enorme relación con Cipolla. Es mucho más, en el momento en que la actriz vivía en Buenos Aires acostumbraban a postear fotografías juntos. Del mismo modo, hace algunas semanas en el momento en que la mediática fue acusada por ordenar una celebración de cumpleaños que aparentemente no cumplía con todos y cada uno de los protocolos, el letrado salió a defenderla públicamente en Los Ángeles de la Mañana.