Tras ocho meses de silencio en las redes sociales, Jimena Barn anunci su regreso a la msica con una nueva cancin. “Flor de involucin” se llama el tema que se estrena hoy mircoles, a las 20 horas, y algunos ya adelantan que la cancin es un mea culpa por haber pasado el comienzo de la cuarentena con su expareja Daniel Osvaldo.

“A fin de mes va a salir esta cancin. Ella dice ‘una invitacin, flor de involucin’. A ver, a m me da para pensar en la invitacin que le hizo Daniel Osvaldo, en su momento, de ir a pasar la cuarentena a su casa y que fue una involucin. Yo, que soy rebuscada, lo pienso as. Y si fuera as, si fuera un mensaje para Daniel Osvaldo”, dispar Soledad Fandio en Es por ah, analizando la letra de lo poco que se conoce del lanzamiento.

En este sentido, Pampita tambin se sum a las repercusiones, lanzando un pcaro comentario sobre los romances de Jimena, halagando en esta oportunidad al Tucu Lpez.

“Estuvo desaparecida de las redes, hace casi un ao que no la vemos?”, le dijo la conductora de Pampita Online a su panelista Cora Debarbieri, quien respondi: “Ahora vuelve, public una parte de un video, que se llama Flor de involucin”.

Mirando las imgenes del material, la modelo y conductora coment: “Ay, qu linda que est! Est divina! Adems, con Jimena nos vemos dentro de muy poquito, vamos a ser compaeritas en La Academia”.

A lo que Corita retruc, poniendo en escena al novio de Jimena: “Lo vas a ver seguido al Tucu Lpez, tambin”. Sin filtro, Pampita agreg: “S? La acompaara? Habr chape en los pasillos? Me encanta esa pareja! Siempre lo decimos, qu buen gusto tiene! Siempre est bien acompaada”.