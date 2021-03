Luego de las polmicas declaraciones de Ivana Nadal sobre el coronavirus, Mica Viciconte decidi salir al cruce de la modelo. Fue en la tarde del martes, cuando la morocha gener mltiples reacciones al poner en duda el uso del barbijo y la forma de contagio del Covid-19.

Desde sus vacaciones en Costa Rica, la influencer expres: “La nica realidad que existe es la que vos elegir vivir. Existe el Covid? S… Si te estn diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, qu pensas que estn haciendo con el barbijo? cul es la sensacin que te da ponerte el barbijo? no te ahogas? no sents como respiras en caliente, como el dixido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una locura. Respiren aire puro! Conectense con la naturaleza, ayuden a que su sistema inmunolgico los protega, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto”.

Luego de las repercusiones por las declaraciones, Viciconte arremeti sin sin filtro contra ella: “Me da vergenza, hay gente que se est muriendo, flaca, dnde ests? No le toc a nadie de cerca para decir esta pelotud…”, consider al aire de Show Attack por FM Top 104.9.

“No des un mensaje del cual ests equivocada. Quieras o no, Ivana es una comunicadora y hay gente que la escucha. Eso que est comunicando lo tiene que decir un mdico”, remarc la pareja de Fabin Cubero. “Me saca! Si vos no te asesors, no penss y no pregunts a un mdico y no quers entender que hay situaciones graves… Entonces ests viviendo arriba de una palmera”, declar.

Finalmente, analiz que la influencer “cambi su estilo de vida, pero se fue para el otro”. Y cerr: “Hac tu vida, hac lo que vos quieras de tu vida, est todo bien. Pero no comuniques algo que est mal. Hay gente que la est pasando mal, flaca, dnde ests?”.