En la actualidad, Charlotte Caniggia está gozando de unas vacaciones en Punta Cana, al lado de su pareja. No obstante, pese a haberse tomado un reposo, la mediática que trabajó al lado de figuras como Ángela Leiva, Lizardo Ponce, Cachete Sierra y Jey Mammon, sigue muy activa en sus comunidades. Es ese sentido, hace un día, la joven efectuó un asombroso sincericidio: «Entre mucho más años tienes…».

Sin dudas, Charlotte no deja a sus entusiastas no en vacaciones. Es por esto que, hace unas horas, la hija de Mariana Nannis compartió 2 fotografías en las que se la ve acostada en una reposera en la playa, vistiendo un configurado vestido color violeta y unos peculiares lentes de sol. Sin embargo, la modelo llamó la atención de sus fieles con la reflexión que escribió para acompañar la publicación.

En ese contexto, Charlotte declaró por medio de su publicación de Instagram: «Entre mucho más años tienes, mucho más te percatas que no quieres tener dramas insignificantes y enfrentamientos exhaustos. Solo quieres un espacio donde sentirte en paz». Tengamos en cuenta que a lo largo del último año, la joven protagonizó un mal instante en el software de Pampita, después de que la conductora la lleve a cabo confrontarse con Yanina Latorre al aire.

Como resultado, Charlotte recibió todo tipo de mensajes en el posteo por la parte de sus fanes, quienes expresaron: «Diosa», « siempre y en todo momento tan top, hasta en la playa», «La que puede puede y la que no mira por fotografía», «Bella amiga, te amo bastante», «¡Sos tan genuina por la parte interior! Eso es algo bello», «Sos una Barbie», «Me chifla que estes gozando», «Sos una reina».

Más allá de que Charlotte decidió dejar los medios por un tiempo, hace unos días la joven volvió a referirse a eso que ocurrió en Pampita En línea y destrozó a la modelo en Los Mammones. «En el corte le dije por atrás a Pampita que por favor no deseaba hacerle una pregunta nada y que no me la crucen a Yanina. ¿Y qué logró Pampita? ¡Me la cruzó! Por rating o no sé», se sinceró la mediática.