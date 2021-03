Florencia Peña se torna como entre las conductoras mucho más insignes de la Argentina, adjuntado con Pampita y Marcela Tauro. La mediática siempre y en todo momento se las arregla para acaparar el centro de todas y cada una de las miradas y hacer polémica. Sin ropa y audaz, Florencia lanzó un reflexivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La comunicadora ahora ha recogido 5.2 millones de seguidores, con los que interacciona todos los días.

“Mi cuerpo es mi territorio, mi independencia y mi compromiso”, escribió Peña, al lado de una postal, donde hace aparición absolutamente desviste. La blonda se tapó como ha podido y la comunidad no censuró la imagen. Cabe rememorar que, en el mes de noviembre de 2019, la animadora dio una entrevista en “Agarrate Catalina”, por La Once Diez, donde charló exactamente de la exposición del cuerpo en las comunidades.

“Pienso que las mujeres debemos tener una relación de mucha independencia con nuestro cuerpo. Siento que mi cuerpo es una parte de lo que soy, pero no lo único que soy. Padecí bastante la etapa de ‘La Pechocha’, teníamos muy naturalizadas algunas cosas que el día de hoy serían impensadas”, expresó en aquel instante Florencia Peña. “Tenía compañeros que, desde un espacio lúdico, me tocaban. los frenaba, pero no lo comprendíamos como una ofensa. creía que era algo que debía pasarme por mis t*** enormes, tal y como si me lo mereciese y a los 19 años me terminé achicando el pecho”, siguió.

Hace unos años, se filtraron una imágenes privadas de Florencia, situación a la que logró alusión en el diálogo: “No sabía como tomármelo, deseé imprimirle humor en el instante que me pasaba y no lo pude conseguir por el hecho de que todavía no era instante. En este momento sí puedo vivirlo con mucho más humor, lo que no significa que no desee que paguen la gente que me hicieron padecer”. Últimamente, la celebridad se vio cubierta en otra enorme polémica.

Después de ser la cara aparente de una campaña contra la crueldad de género, donde se fotografió simulando ser una víctima, han comenzado las críticas. “Somos el grito de las que no están. La voz de las pibas que jamás volvieron. Somos la fuerza de lxs niñxs que no tienen a sus mamás. ¡Hartas nos encontramos! Nos están matando. Y si tocan a una nos tocan a todas y cada una. Escuchen nuestra voz. Vivas nos deseamos. Vivas, libres y sin temor. #NiUnaMás… De la crueldad se puede salir. ¡Solicité asistencia! Llamá al 144 (sic)”, posteó en aquel instante.