Tras haber deslumbrado a su considerable suma de entusiastas en internet con una fotografía al natural y al filo de la censura, la modelo y panelista de Bendita, Alejandra Maglietti estuvo como invittada este miércoles en el software Flor de equipo (Telefe).

La letrada encaró entre las partes mucho más atractivas del período, “el cuestionario incomible”. Cuando aceptó el desafío, Flor preguntó de lleno: “¿Cuál fue la peor patraña que afirmaste en el medio?”.

Lejos de evitar la consulta, Maglietti respondió con un sincericidio: “Lograr que cantábamos con las Electrostars. No era nuestra voz, era un arreglo. La iniciativa fue nuestra, sabíamos que cantábamos muy mal, pero vino una chavala que doblaba nuestras voces. Fuimos un exitazo. Se ve que no era tan esencial que cantemos”, bromeó, entre risas.

Tengamos en cuenta que las Electrostars fue una banda de chicas que tuvo éxito pasajero. En el combo, Maglietti se encontraba acompañada por Victoria Vanucci, Ivana Paliotti y Dominique Pestañita.

Entonces, la modelo respondió el nombre del popular con el que le agradaría interpretar una escena romántica. Sin varios preámbulos, soltó exultante: ¡Leonardo Sbaraglia!.

A lo largo de la entretenida entrevista, Maglietti asimismo se refirió a los comentarios sobre algo mucho más que una relación laboral entre Beto Casella y Edith Hermida. “No lo puedo responder, no puedo. Somos un conjunto de amigos del que no puedo charlar. Se desean bastante, bastante, pero no pasa de ahí. Es como un amor platónico. De todos modos es Edith la que está en todo momento intentando de que pase algo, lo regresa ido. En ocasiones se pone intensa, molesta”, especificó.