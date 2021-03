Este lunes, se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de la diseñadora Sofía Sarkany, quien falleció en Miami a los 31 años tras luchar contra un cáncer que le habían diagnosticado en 2018.

Su hermana y socia Josefina Sarkany, la despidió en la red con un emotivo poema, junto a imágenes familiares. “Te voy a extrañar tanto tanto tanto. Toda mi vida. Gracias por esta hermosa vida compartida. Fuiste sos y serás mi hermana y mejor amiga. Y ahora, cómo me dijiste, ambas guardianas de nuestros bebés. Quiero compartir un poemita que te escribí hace un año. Porque sé que lo lograste y que esa manito no me va a faltar nunca:

Hermana mía, te puedo ver

Llena de vida, feliz

Llena de arrugas de haber vivido, de haber transitado emociones, de alegrías y algunos dolores

Si solo supiéramos hoy, los tesoros que la vida nos va a regalar

No lo sabemos, aunque yo me pongo a fantasear

Con tus logros

Con tu recompensa

Con tu tan ansiada primavera

Queda tanto por hacer, queda tanto por vivir

Caminemos juntas como siempre

De la manito por ahí

Hermana mía te puedo ver

Muy presente por aquí

Hoy y siempre para siempre

Muy tranquila y feliz

“Gracias por enseñarme tanto. Sos infinita. Te amo para siempre mi Popsi Jorfree Caballito de Mar”.

Por otro lado, también Clara Sarkany le dedicó sentidas palabras a su hermana y en un sentido escrito reveló cómo fueron las últimas horas de vida de la joven.

Este lunes, también trascendió la decisión que tomaron los trabajadores de la marca de indumentaria tras la muerte de Sofía Sarkany, en la cual Josefina participaba en calidad de socia junto a la fallecida diseñadora.