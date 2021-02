El 6 de febrero, Soledad Fandiño les contó a sus fieles de Instagram que había sido diagnosticada covid-19 positivo, por lo que debía aislarse y no seguiría por un tiempo al aire de Santurrón Sábado en la pantalla de América televisión. “Hola a todos. Deseo contarles que durante el día de ayer me levanté sin olfato, con lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado, que fue positivo”, redactó en aquel entonces en internet.

“Naturalmente que no voy a estar en el software hasta el momento en que la carga viral haya desaparecido. Prosigamos cuidándonos entre todos”, añadió en su publicación. Ayer por la noche, la conductora regresó a su rincón de trabajo y no solo contó de qué manera transitó la patología sino sorprendió a los televidentes con una novedad. Sin lugar a dudas, absolutamente nadie aguardaba que la blonda regresara a la pantalla muchacha para comunicar su despedida del período.

“Feliz de regresar a observarlos, chicos los extrañaba”, festejó al aire. Su compañero de conducción deseó entender todos y cada uno de los datos de de qué forma fueron sus días con covid-19. “Un día me despierto en mi casa, me marcho a mojar me coloco perfume… mi perfume es un bosque”, apuntó . Frente esto, El Pelado López añadió: “Su perfume se siente a cien metros”.

“Es un síntoma clave. Me fui a hisopar enseguida y di positivo (…) Perdí el olfato y el gusto y a los tres días lo recobré. Afortunadamente, muy rápido, y no tuve ningún síntoma mucho más”, contó.

Más tarde, charlaron de la despedida de la conductora del período. “Debemos adelantar que la señora se marcha a trabajar toda la semana en esta pantalla“, señaló López en frente de las cámaras. “Sí, me tendrán que ver todos y cada uno de los días”, confirmó Fandiño. “¿Y es cierto que solicitaste trabajar con un conductor con exactamente el mismo nombre?”, le consultó . “Sí, era clave”, respondió siguiendole el chiste.

“Este programa será inolvidable para mí, es la primera cosa que hice en la conducción, algo en lo que deseaba probarme hace bastante tiempo. Voy a proseguir en América, gracias por esta ocasión y gracias por confiar en mí”, expresó la actriz que a inicios de marzo va a acompañar a Guillermo Andino en su nuevo programa de las mañanas en reemplazo de Informados de todo.