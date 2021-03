La actriz Cecilia Roth brindó una sucesión de entrevistas a lo largo de esta semana con ocasión de conmemorarse un nuevo Día En todo el mundo de la Mujer. La exesposa de Fito Páez que actuó en múltiples películas del español Pedro Almodovar, charló de su niñez en un hogar “feminista” y de de qué manera es criar un hijo varón hoy por hoy. Asimismo se refirió a la pandemia y la pérdida de su madre, el año pasado.

“Pienso que la pandemia, entre otras muchas cosas, atravesó la oportunidad de estar juntas, y estar en la calle. La calle es el desde donde los lineamientos y las luchas se ven mucho más reflejadas”, ha dicho la actriz en un reportaje con Marcela Coronal en su programa “Mientras que Tanto”. “Pienso que se hizo bastante, pero falta un largo sendero muchachas”, meditó la personaje principal de “Todo sobre mi madre”.

“ pienso que mi padre se transformó transcurrido un tiempo, en este momento es feminista”, ha dicho. “ nos encontramos intoxicados de cultura patriarcal, pero hay una diferencia entre el machismo y el feminismo, en mi casa no hubo patriarcado, no hubo machismo, no hubo esa crueldad”, recordó de su niñez. “Mi madre con su independencia y su trabajo, su situación frente a la vida, por ahí en ese instante no era tan clara esa pelea, tan sonora como en este momento. Era una mujer sin dependencia, que se autoproclamaba feminista”, aseveró.

En relación a como es la crianza de su hijo varón, Cecilia Roth mencionó que “ debo pararme, frenarme, de no proceder a lavarle un plato, de no proceder a meterme en cosas que debe ir resolviendo solo”. “Por otra parte, si tengo con hablas en las que de repente escucho todas y cada una estas cuestiones de esta cultura que nos atraviesa”, ha dicho. “Somos mamás de feministas o mamás de machistas”, sentenció “es de esta forma, las mamás son fundamentales en el desarrollo de un hijo varón, aparte de lo que lo circunda. Las primeras expresiones enlazadas al feminismo las debe ofrecer la madre”.

“Para mi el 2020 todavía no acabó”, ha dicho en relación a la pandemia. “Los proyectos no tienen datas, es realmente difícil vivir”, mantuvo. “Pienso que la pandemia nos cambió a todos y todas y cada una, y también logró de este planeta un planeta peor. Al comienzo pensábamos ‘nos marchamos a agarrar de las manos el mundo entero y vamos a poder romper fronteras y encararnos a este enemigo planetario’, y fue del revés, y es patético decirlo y muy triste”. “Pienso que o sea para toda la vida”, aseveró. “La pérdida de mi madre en el medio de esto fue tremenda, por el hecho de que uno piensa tener abrazados a sus amigos, a su familia, celebrarla a mi madre en un acercamiento, y eso no fue y faltó, sin lugar a dudas”.