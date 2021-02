Marcelo Gallardo aceptó como técnico de River en el año 2014 y solamente un año después levantó su primera Copa Libertadores. Aquel conjunto de players se metió en el corazón de los llenes, y desde ese momento hay uno solo que había decido retirarse de la actividad profesional. Julio Chiarini, quien se desempeñó como arquero suplente de Marcelo Barovero. La enorme sorpresa llegó hoy con el aviso de su regreso al ruedo.

El cordobés que supo tocar la gloria con el Millonario decidió de un día para el otro distanciarse completamente de todo el mundo del fútbol. En el 2018 colgó los guantes y se metió en el negocio de la venta de muebles. “El emprendimiento se dio pues me hice amigo de un local al que le adquiría, me metieron en la sociedad y el día de hoy me dedico a esto”, comentó en el mes de agosto del 2020. No obstante, recientemente le comenzó a picar el bichito de nuevo.

En diálogo con Infobae, Chiarini decidió contar su crónica y lo que lo llevó al retiro. “Se encontraba diez puntos en lo físico, pero no se encontraba bien conmigo. Me pasaron cosas en el fútbol que en este momento no vienen al caso, que no aguardaba que me pasen a esa edad. Vivía enojado y con bronca.”, comentó. Desde ese momento empezó a buscar una exclusiva ocasión, y al final Sol de Mayo de Viedma, club que milita en el Federal A, le abrió las puertas.

Para el cordobés la etapa como jugador se encontraba prácticamente terminada, y en verdad había comenzado a valorar la oportunidad de ser una parte de un cuerpo técnico, para estar relacionado al planeta del fútbol de la línea de cal para afuera. “Sé que en algún instante tendré otra ocasión en el fútbol, en el sitio donde sea. Dejé varios amigos. Ciertos se están retirando y desean conformar cuerpos técnicos. Uno está a la expectativa”, había comunicado.

Al final el arquero va a tener la oportunidad de pararse de nuevo bajo los tres palos a sus 38 años, para retirarse de una mejor forma, seguro de una resolución tan trascendental. En este momento Chiarini le brindará su experiencia al club de Río Negro, el que se transformó en uno mucho más en la amplia carrera del cordobés que inició en Cambaceres y prosiguió por Huracán de Comodoro Rivadavia, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Luján de Cuyo, Juventud Unida de San Luis, Alumni de Villa María, Sarmiento de Junín y Tigre.