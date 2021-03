Rebelde Way, la tira adolescente producida por Cris Morena, fue un verdadero suceso en la televisin argentina. La novela se emita todos las tardes, por lo que cont con ms de 300 captulos. Tras su xito, llegaron sus teatrales y hasta flmica.

La novela que se emiti en Canal Nueve y Amrica durante dos aos, se replic en Mxico dos aos ms tarde y desde el 2019 se la puede ver en Netflix. Luego del xito de las repeticiones, la plataforma de streaming decidi producir una nueva versin de la ficcin.

“Hoy la comisin directiva se enorgullece en presentar a la nueva generacin de jvenes que formarn parte de nuestra prestigiosa institucin en el prximo ciclo escolar 2022”, dice la carta firmada por las autoridades del Elite Way School de Mxico que difundi Netflix. De la misma manera, pero hace veinte aos, el director Marcel Dunoff (Arturo Bonn) presentaba en la televisin argentina a los estudiantes del ciclo lectivo 2002, dndole inicio a la exitosa tira Rebelde Way.

“Los nuevos alumnos empezarn a usar los uniformes en el curso de induccin a partir del 1 de marzo”, deca la carta del colegio mexicano. Los nuevos estudiantes sern interpretados por Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jernimo Cantillo, Lizeth Selene, Alejandro Puente, Giovanna Grigio y el argentino Franco Masini.

La remake tendr nada ms que veinte episodios. “Ya estuve hablando con la showrunner (autor productor) que eligieron, y me cont que van a dejar los mismos personajes”, confirm en sus redes sociales Morena.

La cantidad de captulos con los que contar esta remake es una de las principales diferencias con la ficcin original. En su momento Rebelde Way fue pensada como una tira diaria. Dos aos ms tarde el libro fue comprado por una productora Mexicana: all se readapt el guion y se llam solo Rebelde: “Ellos tienen otro ritmo a la hora de contar historias, por lo que el primer ao de nuestra tira, ellos lo hicieron en dos”, cont Patricia Maldonado a Teleshow, autora de la ficcin quien no participar de la adaptacin.

Los nuevos guionistas tendrn la tarea de compactar la historia en veinte captulos pero sin dejar a un lado los conflictos que cada uno de los protagonistas de la versin original tena, a los que se sumaban las situaciones cotidianas que se daban en el colegio en el que los chicos adems de estudiar vivan.

Esta nueva versin de Rebelde iba a rodarse el ao pasado, pero por la pandemia debi posponerse. El ex Esperanza Ma y ADDA, Franco Masini, formar parte del elenco. “An no puedo decir nada, solo que es original de Netflix y que soy el nico argentino”, dijo el actor a Teleshow. Sus compaeros en el Elite Way School sern mexicanos. Al revs que en la serie argentina, en la que haba un solo Mexicano, Felipe Colombo, que se pona en la piel de Manuel Aguirre, lo que hara pensar que dicho personaje lo encarnara esta vez el ex Cande Tinelli.