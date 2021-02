Darío Barassi se encuentra dentro de los conductores actualmente en Canal Trece en tanto que su programa, «100 argentinos dicen», tiene enorme éxito todas y cada una de las tardes en lo que se refiere a audiencia. Como entendemos, a lo largo de múltiples semanas el asimismo actor estuvo ausente gracias a su contagio de Covid pero tras su regreso trajo mucho más alegría que jamás. Hace escasas horas, logró un sorpresivo pedido para la producción, que dejó a todos con la boca abierta.

Todo se dio al aire del período, en el momento en que gracias a una contestación muy especial de entre las competidores, el actor ha dicho: «¡Traeme el balde! Por el hecho de que respuestas como estas, me desarrollan vómito.» En ese instante, entre las productoras se aproximó hasta donde se encontraba y Barassi no ha podido eludir la risa frente a lo que sucedió, puesto que su equipo cumplió su pedido. ¿Lo aguardaba?

«No Luli, no me puedes traer esto. Mariano, no. Seriamente chicos, sé que tengo aptitud pero no. Lo dejaré aquí un rato, por las inquietudes que me pase», expresó tras ver el importante tamaño del envase que le habían logrado. «Uy, parezco el Chavo del 8», añadió después realizando como que se metía en el balde negro. «Sí, ahora sé que me parezco mucho más a Ñoño», bromeó entonces.

«Che, pero es bello. No posee nada de basura. No lo utilizan aquí en el canal. Me lo dejaré aquí por las inquietudes. Tu contestación fue muy rara», cerró diciendo. Tengamos en cuenta que antes de esta situación Barassi había compartido con el público la horrible noche que había vivido en su casa puesto que se encontraba muy descompuesto. «Estoy belicoso el día de hoy. Estuve devolviendo. No sé si deseo contar esto. Pero fue fuerte eh. Aparte, me agrada dramático. Como que entro al baño, me agarro de la cortina, la tiro, caigo al piso», empezó diciendo.

Y, entre risas, continuó: “Viene mi mujer y le digo ‘ventilame’. En el medio me sale por atrás asimismo. Vienen las ambulancias. Entra mi hija ‘papá, papá, ¿vas a fallecer?’. Sí, como se murió el mío, asimismo me marcho a fallecer con vos. Y después me levanto y me dormiré. Perdón, gordita, fue una noche bien difícil la que pasé ayer». ¿Se va a sentir mejor? ¿Qué habrán sentido los competidores con su gráfico relato?