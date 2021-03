El último fin de semana recibió la vacuna contra el coronavirus el Indio Solari. El músico se encuentra sin dudas entre los más importantes de nuestro Rock Nacional, junto a Charly García, Luis Alberto Spinetta y Gustavo Cerati. Debido a su edad y condición de salud, el cantante se ubica dentro de los grupos de riesgo, aún así, hubo quienes cuestionaron que reciba su dosis y volvieron a denunciar privilegios.

El exlíder de “Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota” compartió el sábado pasado en sus redes sociales su carnet de vacunación celebrando que finalmente “¡Llegó el día!”. El artista recibió la primera dosis de la vacuna Sputnik V, para la cual, de acuerdo con lo que dijo su esposa Virginia Solari, se había inscripto en diciembre del año pasado. Solari cumplió 72 años en enero, y padece Mal de Parkinson.

Luego de haberse vacunado, el Indio creó su propio “meme” para celebrar este importante paso en su lucha personal contra el Coronavirus. Realizó un collage con una fotografía suya, luciendo un gorro cosaco y montada sobre una imagen de la Plaza Roja de Moscú, también le agregó un pequeño panfleto con la cara de Lenin. Sobre eso el músico escribió: “Me puse la vacuna rusa y miren lo que me ocurrió ¡Pobre de mi!”

Sus fanáticos lo felicitaron y celebraron. Incluso aparecieron algunos nombres famosos, como del conductor del espacio “Nuevo Encuentro” y extitular del AFSCA, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Martín Sabatella, quien le comentó con un emoji con un barbijo. Varios seguidores de Solari repudiaron al exfuncionario, y le pidieron a su ídolo no involucrarse con figuras políticas.

Uno de los seguidores, llamado Ezequiel Matías Legui, hizo referencia a aquella creencia errónea de que el músico vive en Nueva York, cuando en realidad tiene su residencia en Parque Leloir, y escribió: “pero el piso lo tiene en Estados Unidos”. Sugiriendo que no le hubiera correspondido la vacuna por no residir en el país. “Sos amargo como el culo de un pepino e ingenuo y desinformado. Te crees lo que alimenta tu espíritu ruin. Solo he sido turista en NyNy”, lo fulminó el cantante.