Jorge Lanata es sin lugar a dudas entre los cronistas políticos que mucho más polémica crea. Su pensamiento contrario al del gobierno de hoy y sus permanentes críticas hacen que siempre y en todo momento este en el ojo de la tormenta. Gracias a su reciente aparición en Canal Trece, se volvió inclinación en Twitter por sus afirmaciones, provocando como siempre y en todo momento, sentimientos encontrados en el público.

Ciertos, fueron lapidarios con , al paso que otros apoyaron sus expresiones sin dudar. «Jorge Lanata, sos lo malo del periodismo de este país, el que recibe guita para manchar a un gobierno patraña tras patraña», «Jorge Lanata es sencillamente un mesnadero, viejo, solo y enfermo», «El inconveniente son los idiotas que le creen a Jorge Lanata», «Jorge Lanata VOLVIÓ DE URUGUAY para criticar Argentina. Que país desprendido», señalaron ciertos.

«Jorge Lanata no ha dicho nada nuevo. Sabíamos que eran inútiles desde el primero de los días», «No sé a fin de que charla Jorge Lanata, hay una población que no comprende ni comprendió jamás lo que afirma. Da tristeza que de esta forma sea», «Como le duele al miserable leer o percibir la realidad. Sino más bien mirá a los K en el momento en que Jorge Lanata charla», «No son de izquierda ni de derecha, son inútiles, jamás explicado de otra forma Jorge Lanata», expresaron otros.

« jamás vi en mi carrera un gabinete tan inútil como este. Son ineficientes, son inútiles, inútiles. Lleva razón en eso Cristina. Cristina es capaz, alén de que sea corrupta y de que debería estar presa, pero esta ‘riña o no riña’, ‘sumisión o no sumisión’, entre Alberto y Cristina no asistencia. Por el hecho de que si encima que las clases son inútiles, los que están arriba se pelean entre », había dicho en primera medida el conductor, para entonces meterse de lleno en otros de los temas mucho más picantes de esta época en este país.

Como entendemos, esta contundente entrevista se dio a través de Diego Leuco y Luciana Geuna en la publicación aguardando de «Telenoche» con esta novedosa dupla de conductores. Y más allá de que tuvieron instantes de buen rating y hasta dominaron el top de lo mucho más visto, Telefe dio vuelta la situación y quedó sobre la novedosa enorme apuesta de El Trece. ¿Influyó la existencia de Lanata en los números de audiencia?