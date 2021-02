Este sábado, en la localidad de Moscú, se empezó a evaluar en voluntarios la vacuna monodosis contra el coronavirus llamada Sputnik Light, que podría emplearse como revacunación de la Sputnik V o para producir una primera protección contra el virus de hasta cinco meses, detallaron las autoridades de la ciudad más importante de Rusia. También, los especialistas señalaron que se va a poder emplear en esos países que no tienen la capacidad de desarrollar su vacuna o no tienen elementos suficientes para comprar los preparados.

«Los primeros competidores de las pruebas de la vacuna para el coronavirus Sputnik Light fueron inoculados» este sábado, comunicó la vicealcalde de la región para temas de avance popular, Anastasía Rákova. Según notificó la agencia Télam, la gobernante recordó que cualquier adulto mayor de 18 años y sin contraindicaciones médicas puede formar parte en los ensayos.

Sputnik Light es una vacuna monocomponente que resguardará contra el coronavirus en el transcurso de un periodo de 4 a 5 meses, notificó la agencia de novedades Sputnik. Rákova había manifestado antes que se prevé contrastar la hipótesis de que la replicación de la vacunación deja conseguir un nivel de anticuerpos bastante para asegurar la protección del humano.

«Si esta hipótesis se asegura, entonces se va a poder utilizar Sputnik Light a la par con Sputnik V para revacunar a los vacunados, o utilizar Sputnik Light a quienes, tras haber sufrido coronavirus, desarrollaron deficiente proporción de anticuerpos o si el nivel de estos mengua», explicó la gobernante local.

Por su lado, Alexandr Guintsburg, el directivo del Centro Gamaleya, organismo responsable de desarrollar el fármaco, aseveró que Sputnik Light se empleará en países que no tienen la capacidad de desarrollar su vacuna y no tienen elementos suficientes para comprar oportunamente los preparados que se fabrican en otros Estados. Esta vacuna reduce la posibilidad de un avance grave del coronavirus, pero no la excluye, aclaró Guintsburg.