Fabián Doman hoy día conduce «Intratables» y «Doman 910«, tanto en televisión como en radio está en el Conjunto América. No obstante tiempo atrás era la cara aparente de «Nosotros a la Mañana» por El Trece. Entre las emisiones del año 2016 es recordada por el fuertísimo cruce que sostuvo con entre las panelistas, charlamos de Fernanda Iglesias.

Aquella mañana la periodista relató su crónica con la crueldad de género. En ese sentido, Doman preguntó: «¿Vos piensas que no asistencia? ¿Que este tema no iba a trascender?». Subiendo el tono, Fernanda le respondió: «No, no asiste para absolutamente nadie. A mi familia no la asistencia, no sé a el resto». Frente lo que el conductor expresó una fuerte declaración: «Vos que hiciste pelota familias..».

Sorprendida frente a la afirmación, Iglesias respondió: «Yo no hice pelota ninguna familia». Pero su compañero se sostuvo en su posición: «A Lanata, a la familia de Jorge Lanata. Afirma la multitud de la radio que vos corrompiste el código con Lanata y contaste de su divorcio». Claramente indignada, la morocha ha dicho: «Eso es patraña. Fer nada, es patraña. No voy a dejar que engañes sobre algo que no es verdad».

En exactamente la misma línea y manteniendo su criterio, continuó diciendo: «Podes llamarlo a Lanata en este momento y preguntárselo, en este momento, o a la productora. Lanata me desea y yo jamás hice eso, nunca conté nada, nunca divulgué nada. No tenés una opinión, lo que andas diciendo es una información, que está mal, que es equivocada. Sos periodista y andas faltando a la realidad».

«Yanina Latorre afirma otra cosa», expresó el comunicador. Sin embargo, la panelista de «Hay Que Ver» lanzó: «Llamá a Lanata que es la persona que puede charlar, no a Yanina Latorre. Si tu fuente es Yanina Latorre, deberías replantearte tu carrera como periodista. Por el hecho de que no es una fuente, no debo explicarte porqué no es una fuente». Minutos después el enfrentamiento fue en alza.