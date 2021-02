La undécima temporada de «El Enorme Premio de la cocina» ahora puso primera. Es que después de una semana a todo harapo, el día de hoy ahora se causó la primera eliminada en la rivalidad de cocina de El Trece conducida por Carina Zampini. Lidia, quien prometía bastante en el certamen gastronómico, quedó eliminada a manos de Denisse para desilusión de todos en El Trece. La participante del equipo verde se retiró de la rivalidad orgullosa de su performance.

«Es realmente difícil seleccionar el primer eliminado, pues entendemos que es muy duro. Entendemos que no consiguen verse y probar lo que saben, de qué manera saben cocinar. La realidad, Lidia, pienso que el día de hoy te luciste, el día de hoy te mostraste de qué forma sos, brillante, simpática, hot, pudiste cocinar, pudiste charlar. Quizás el miércoles, en el momento en que te tocó cocinar, te agarró algo de temor al ámbito, y eso quizás te apichonó un tanto y te jugó en contra”, empezó diciendo el siempre y en todo momento riguroso jurado Christian Petersen.

«Y Denisse, todo lo opuesto, fuiste capitana, el equipo anduvo muy mal ese día. En el jueves dulce tomaste la primera presentación, muy sencilla, tampoco la conseguiste. Y el día de hoy la realidad que me encantó verlas trabajar juntas, son como el ying y el yang, el agua y el aceite, pero consiguieron construir un óptimo equipo. Y pienso que si no hubiesen escogido a Nadia, no sé quién podría haber sido el eliminado el día de hoy. En una bien difícil resolución, la próxima eliminada de El enorme premio de la cocina es Lidia”, añadió el jurado, anunciando a la primera eliminada.

Tras entender la amarga novedad, Lidia se despidió con hermosas expresiones: «Me imaginé. Ahora desde ayer lo venía pensando. Pues tuve esa sensación de que no hallé mi espacio, que se encontraba como muy perdida, y que me iba a ser un tanto bien difícil amoldarme. El día de hoy me resultó mucho más simple pero igual, quizás no es mi sitio. El equipo es amoroso, me encantó conocerlos, para mí son magníficos. Trabajar así quizás me complica», empezó diciendo la chef principiante.

«No es que no tenga experiencia de trabajar bajo presión, lo hice en catering. Pero a lo destacado, el hecho de trabajar en conjunto, con gente que no conozco es como que me pierdo un tanto. Por ahí tengo una onda diferente, comida mucho más exótica. Pero igual, estoy contenta de haber llegado hasta aquí y ser elegida en el casting. Y quizás me siento un tanto como Meryl Streep que, a los 18 años, le afirmaron ‘dedicate a otra cosa’, y después llegó hasta donde llegó», añadió Lidia, quien se despidió de «El Enorme Premio de la Cocina».