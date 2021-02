LN+ relanzó su programación el día de hoy en la mitad de mucha expectativa. Es que la señal informativa trajo a figuras de la talla de Jonatan Viale, Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco para competir en la pelea por el rating con C5N. Más allá de que el canal comenzó de enorme forma en los números, uno que estuvo muy atento a las consecuencias fue Jorge Rial. Es que la figura de América televisión salió a defenestrar a Viale por una polémica oración que posteó después de finalizar su programa.

«Conseguir picos de prácticamente 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción. Pero lo verdaderamente esencial es la independencia. Me siento cómodo, precaución y respetado. Gracias @lanacionmas por recibirnos de esta manera. Y a mis compañeros @morandolucas y @Santiagobulat», expresó el hijo de Mauro Viale, muy de acuerdo con su debut en la pantalla de LN+. Sin lugar a dudas, el conductor estuvo muy atento a los picos de rating que cosechó su noticiero.

Alén de los buenos números, Jorge Rial salió a atacarlo en Twitter. «Duele lo que afirmáis. Tuviste independencia. En verdad te transporta la multitud que te la ´cortaba´. Dejás a tus compañeros de @AmericaTV, que te soportaron todos y cada uno de los desplantes de estrella, como corderitos que se quedan acatando órdenes. Pocos afirmaron tantas cosas como vos los últimos cinco años», expresó la figura de América televisión, recordando el paso de Viale por la pantalla de A24.

Antes de sumarse a LN+, Viale se despidió de A24 con preciosas expresiones. «Último pase. Se nos acaba. Lo siento como un hogar, como una familia. me crié aquí enserio, me crié aquí seriamente. Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo, chiquito, con los rulos. Es mi casa. Saludo a todos, son todos familia, ¡de qué manera no los voy a extrañar! Pero siempre y en todo momento se está volviendo», expresó el hijo de Mauro Viale en su despedida, claramente conmovido por efectuar el último pase con Eduardo Feinmann, su histórico compañero.

«Vamos a extrañar esta casa. Pero bueno, la vida sigue», añadió por su lado Eduardo Feinmann, algo mucho más escueto. No acorde con sus estos al aire, Jonatan Viale se volcó entonces a las comunidades: «El día de hoy fue el último programa de Situación Aumentada del año en @A24COM. Acabó un período increíble. Lleno de distribución y pasión por el periodismo. Nos marchamos con la alegría de haber dado todo, de ser críticos, de no realizar militancia y de dirigir la franja», precisó en aquel instante.