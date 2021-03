“Te afirmamos”: Germán Martitegui lapidó a Sol Pérez y prácticamente la hace plañir en MasterChef. La modelo tuvo un fallo en su plato del día. ¿Exactamente en qué consistía? Efectuó comida china y su preparación no estuvo bien cocida. Más allá de que todos y cada uno de los jurados del certamen culinario se lo reconocieron, el experto calvo fue el mucho más tajante con la participante.

Sol cocinó un “prominente viaje”, denominación que usó para su Chow Mien con pasta de habas, verduras y camarones. Después de que los chefs lo probaron, Damián Betular le ha dicho: “Visualmente es lindísimo. La proporción de camarones es alta y provoca que la zanahoria, todos es cortes bonitos desaparezcan un tanto. Pregunté lo de los aceites, por el hecho de que por ahí lo habías terminado con un aceite de sésamos. Los veo medio brillosos. Para mí hay como un exceso de aceite”.

“¿Le pusiste aceite después de haber cocido los fideos de arroz? ¿Es requisito llevar a cabo eso?”, le preguntó Donato de Santis a un experto en comida china. “Lo que debería haber hecho era hervirlos con agua y un chorrito de aceite a fin de que que no se peguen y no te hubiese quedado esa rigidez, todo ese aceite pegado a los fideos”, respondió.

De esta manera, Donato cerró: “Es un plato rico, digno para comer, pero no se siente esta cosa del picor y todos estos elementos que hablamos al principio de este programa”. De esta manera las cosas, llegó el momento de Germán, quien fue durísimo con Pérez. “A mí no me agradó, Sol. El morrón está crudo y los fideos están crudos asimismo”, empezó.

Y concluyó: “ te afirmamos en el momento en que pasamos por tu mesada y vos decidiste realizar otros, pero han quedado crudos. Me preocupa que no te des cuenta, pues si probaste los primeros y estaban crudos….”. “Es que me afirmaron que debía estar todo separadito y sentir bien…”, argumentó . “La iniciativa es cocinarlo poco, con bastante fuego, pero con la cocción precisa. Le faltó un tanto”, le explicó el experto asiático.