Nancy Pazos, la conductora de “Ruleta Rusa” en la radio Rock & Pop, dialogó con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy. Cuando le preguntó si había estado presente en el Zoom en el que estuvo Mauricio Macri, respondió: “Hace rato que no participo de las reuniones de Cambiemos”. “¿Te echaron?”, se alarmó la amiga de Florencia Peña y Marcelo Polino. El otro contó que simplemente había decidido no hacerlo.

“Desde hace medio año que no participamos”, indicó. Nancy se refirió a la captura que se difundió, en la que el expresidente aparecía en la cama. Varios se burlaron y mencionaron que se había despertado a las nueve de la mañana. “Alguien de los que estuvo en la conferencia la sacó, por lo que hay uno que no lo quiere a Macri. Te lo puedo asegurar”, opinó la mujer.

El otro sostuvo que se debía a alguna interna dentro del PRO. Por otro lado, Pazos quiso saber qué creía acerca de la situación actual del coronavirus. “Tenemos que seguir trabajando juntos. Estamos muy cerca de la segunda ola. Ya está pasando en Brasil y en Chile, aunque este ya tenga gran parte de la población vacunada. Hay que tomar medidas para controlar más la frontera”, consideró el político.

“Hay que debilitar las salidas al exterior. Me parecen inoportunas”, agregó. No obstante, creyó que se debían tomar ciertas precauciones, como mantener la economía. A la vez, habló de lo que iba a suceder en su provincia: “Acá no vamos a cerrar. No se van a clausurar las escuelas. El año pasado cerramos solo veintiún días nada más”.

La ex de Diego Santilli se asombró por ese último dato, ya que era muy diferente a lo que había pasado en Buenos Aires. Además, recordó que Jujuy había sido uno de los primeros sitios del país en presentar casos. “Después tuvimos abierto todo”, relató el otro. “Ahora, tenemos la situación más controlada, pero en relación a las vacunas es todo muy precario. Espero que ahora se cumplan los envíos de AstraZeneca”, concluyó.