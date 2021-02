Sin lugar a dudas Keanu Reeves pertence a los actores milésimas de segundo buscados y codiciados por todos y cada uno de los directivos de Hollywood. El actor se ganó el cario y respetos de millones de fanticos por su increble y humilde personalidad, pero tal y como si no fuese poco, el intrprete de saga de John Wick, confes a que personaje de Marvel le encantara interpretar.

Al paso que sus fanes aguardan el regreso de Neo en la prxima pelcula de Matriz 4, Keanu está descansado y organizando cmo ser su ao laboral. Hasta entonces, el actor de 56 aos realiz una entrevista al programa We Got This Covered, donde habl sobre su fanatismo por el increble planeta de Marvel.

A lo largo de la nota, el nativo de Lbano coment que desde chaval prosigue las historias de los individuos de esta conocida saga de comic pero siempre y en todo momento tuvo el sueo de ponerse en la piel de uno de estos hroes. “Siempre y en todo momento deseé interpretar a Wolverine. Pero es ya muy tarde para eso, el sitio se ocup realmente bien y estoy bien con eso”, confes Reeves.

Más allá de que el personaje de Wolwerine se encuentra dentro de los milésimas de segundo reconocidos de la historia de X-Men, esta figura ya hace milésimas de segundo de 10 aos es protagonizado por Hugh Jackman. Del mismo modo, Keanu Reeves es consciente que ese papel ahora est ocupado y que difcilmente logre entrar a este pero no pierde las esperanzas.

Parece ser, Keanu estara muy cerca de firmar contrato con Marvel para ser entre los afrontar el personaje de Ghost Rider. Así Reeves se aúna a la lista de estrella hollywoodenses que forman una parte del equipo de esta licencia. Hace un tiempo reducido surgi un rumor sobre que el actor de Matrix se encontraba a puntito de llegar a un convenio con Sony para ser el primordial personaje principal de la pelcula Kraven, el cazador, pero todo semeja señalar que el libans de 56 aos habra cambiado de decisin.