Guillermo “Pelado” López se encuentra dentro de los conductores mucho más insignes, adjuntado con Ángel de Brito y Marcelo Tinelli. El presentador se atrevió a someterse a entre las pormenorizadas entrevistas del programa actualmente, “Los Mammones”, conducido por Jey Mammón. Allí los conocidos se animan a descubrir las anécdotas mucho más entretenidas, de la mano del comediante. ¿Qué va a haber revelado el notero? “¿Te puedo tratar bien un segundo?”, fue entre las afirmaciones mucho más chistosas.

Jey empezó recordando el pasado del invitado, en el que muchas mujeres entrevistadas por le daban un pico, entre Eugenia Tobal: “Era jocoso por el hecho de que se había armado como un cuentito, entonces le solicitaba un beso, me afirmaba que no y era como una novelita. Pero lo jocoso es que paraba en una estación de servicio, por servirnos de un ejemplo y me afirmaban ‘la rubia ahora te lo dará’. paraba en la estación de servicio y le afirmaban ‘Dale el beso, de esta manera no jo*** mucho más’ y de este modo”.

“Un día nos ofrecemos ese beso. Y un día un pibe me afirma ‘vos te chapaste a mi hermana’. ¿Quién ca**** va a ser?, pensé, ‘soy el hermano de Tobal, amado, te chapaste a mi hermana’”, ha dicho, entre risas «Pelado» López. En ese instante, el estudio reventó en risas. “¿De qué forma llegás a ‘CQC’? ¿Es por medio de Mario (Pergolini)?”, deseó comprender el presentador. “Es proceder a la puerta, aguardarlo a Mario que salga de la radio, presentarme y mencionarle ‘Hola, ¿te puedo incordiar un segundo?’. se da vuelta y me afirma ‘¿para qué exactamente me vas a incordiar si me puedes tratar bien?’. De esta manera empezó nuestra relación?”, respondió Guillermo.

“ sujeté y le dije ‘Tenés razón’. Me fui para atrás y le dije ‘disculpame, ¿te puedo tratar bien un segundo?’. Fue de este modo y le dije ‘mirá, deseo laburar con vos. Soy actor, no tengo laburo, no tengo gerente, no conozco a absolutamente nadie”, recordó el mediático. Jey Mammón le preguntó qué había venido realizando hasta ese instante, a eso que el «Pelado» respondió: “Venía de mis bolitos que absolutamente nadie recordaba”.

Y siguió: “Fue jocoso, por el hecho de que vi a Echarri. les recordaba todos, uno por uno y absolutamente nadie me recordaba”. El actor expresó que si bien al comienzo se encontraba inseguro, siempre y en todo momento se mostró convencido de lo que hacía. Pergolini le dio largas tres ocasiones, hasta el momento en que al final le dio una entrevista y logró un puesto en “Caiga quien caiga”. “Hasta la cámara esconde número 10 no me afirmaron que había quedado, pero ahora me habían escogido el primero de los días”, lanzó el entrevistado.