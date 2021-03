Realmente fuerte. De esta forma es lo que ocurre en estas últimas horas tras la confirmación mucho más dolorosa. Tras muchas ediciones, por último Diego Ramos dejará de ser una parte del programa que Vero Lozano conduce por medio de la pantalla de Telefe. Tras recibir una tentadora iniciativa por la parte de Jorge Rial, para afrontar su nuevo programa que se emitirá en América: «televisión Nostra».

En la mitad de bastante mal por la parte de los pertenecientes de «Cortá por Lozano», fue la estrella del canal de las pelotas la responsable de despedirla en sus comunidades. «Te voy a extrañar», manifestó en las historias de su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía donde se los puede ver verdaderamente muy contentos. Cabe destacar que fue el periodista Pablo Montagna el responsable de ofrecer la primicia.

«Afirmado Diego Ramos deja #CortaPorLozano (@telefe) y se aúna a #TVNostra (@AmericaTV)», aseveró el periodista de Radio Rivadavia. Horas después, Jorge Rial se ocupó de contarlo enfrente de todos sus fieles. «¡¡¡Hay equipo!!! Ahora nos encontramos los que saldremos a la cancha el primer día de la semana 5 de abril. De nuevo con @marinacalabro_ok, compañera de ruta a lo largo de numerosos años y la incorporación de @diecramos», mantuvo.

«Juntos haremos @tvnostraok en la pantalla de @americatv. Estoy feliz de tener estos compañeros y del conjunto de producción que armamos con @aniguevara73 a la cabeza. Todos con ganas de divertirnos y divertirlos. Nos marchamos a reír DE los políticos, los artistas y los atletas. De todos. Poseemos muchas ganas de salir al aire. La adrenalina esta íntegra. Esperemos nos logren acompañar. Tengo ganas de reencontrarme con . Y si, va a haber bombas, de eso no se marchan a socorrer. Quedamos el primer día de la semana 5 de abril, a las 21, por @americatv. ¿Sí? #tvnostra #television», aseveró.

Por su lado, Vero Lozano había hablado de esta oportunidad de La Once Diez/ Radio de la Localidad. «(A Diego Ramos) Lo amo. Estamos trabajando juntos en otra vida. Desde ahí nos hicimos muy amigos y lo comencé a querer. Y en el momento en que vi que se encontraba andando en la conducción en Kuarzo y en Net, le dije que se uniera al programa. Y lo cierto es que estoy chocha con , pero no sé si se quedará o se marcha a finalizar yendo al nuevo programa de Jorge Rial. le dejé a Diego la resolución en sus manos. Que decida lo que desee. Le dije que soy feliz si se queda, pero que no me agrada condicionar al otro», mantuvo en su instante.