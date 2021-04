Hacía meses que los fanes de Jimena Barón aguardaban su regreso y ese día al fin llegó hace poquísimo. Lejos de preservar el perfil bajo que venía teniendo por prácticamente un año, la artista volvió con todo. Anunció su separación con el Tucu López, lanzó un nuevo tema y, en no un buen tiempo, empezará su nuevo papel de jurado en “La Academia 2021”. En este contexto, la intérprete lanzó una espeluznante observación para los competidores del reality: «Tengo ese poder».

Frente este nuevo panorama en su historia, la actriz charló, por medio de sus historias de Instagram, sobre de qué manera actuará con los competidores del certamen. “Estoy leyendo estos primeros comentarios sobre ‘La Academia’. Suponen que en lugar de ser buena y comprensiva con el participante, por el hecho de que yo estuve al otro lado, flashean que siendo jurada tengo ese poder y aprovecharé para drenar mi resentimiento”, lanzó la ex- de Daniel Osvaldo.

Y siguió: “Mi maldad por siempre y en todo momento ser juzgada y tener por vez primera la posibilidad de evaluar”. Frente a las críticas recibidas y los juicios malintencionados, Jimena Barón confirmó que se comportará de la forma que todos han insinuado que lo va a hacer: “Ya que sí, mis cielas”. La ex- “Prácticamente Ángeles” ha dicho estas últimas expresiones con un filtro que la transformó en “diabla” y una música alucinante.

Jimena Barón ahora empezó sus juicios y el primero en padecerlos fué Lizardo Ponce. El influencer charló sobre los preparativos que llevaba a cabo de cara al comienzo del certamen: “En este momento ahora mismo estoy en el Open Park aguardando a mi equipo de La Academia para tener nuestro primer ensayo. Estoy un tanto inquieto. Me pone nerviosísimo, pienso que cada año el primer ritmo es disco. En este momento es doble cubo”.

Tras finalizar su ensayo, Ponce solicitó su opinión a Lourdes Sánchez y Jimena Barón para oír los primeros veredictos. A través de WhatsApp, La Cobra disparó: “¿Por qué razón caminás de esta forma? Es lo mucho más simple de la coreo”. Además de esto, La Cobra compartió la charla y lanzó: “Competidores que precisen acompañamiento me tienen la posibilidad de redactar por WhatsApp”. El morocho respondió a las expresiones de la mamá de Momo: “Gracias por tu acompañamiento. Me alegro que te haya dado gusto mi primer ensayo. La risa final me destroza”.