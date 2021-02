Semanas atrás, han comenzado las grabaciones de «MasterChef Celebrity 2» con la participación de varias figuras de la televisión, así como Claudia Fontán, CAE, Sol Pérez, Georgina Barbarossa, entre otros muchos. Es que el lunes próximo 22 de febrero se va a dar comienzo a las emisiones del reality. Sin embargo, a horas de estreno de la rivalidad, se conoció que una estrella de todo el mundo del espectáculo rechazó sumarse al período: hablamos de Benjamín Amadeo, exprotagonista de Prácticamente Ángeles.

«Me llamaron y me hubiera encantado, por el hecho de que es un programa que miro y un formato que me agrada bastante, pero tengo ganas de llevar a cabo otras cosas… Y si no lo puedo llevar a cabo al cien por ciento, quiero que no. Soy bueno cocinando salmón y asado. De todos modos, me agrada comer y me volví buen cocinero pues me agrada morfar. Fue un derivado de una necesidad», confesó el artista en un reportaje con «Pasá Montagna», dejando en claro las causas por los que no se sumó al reality.

A falta de pocos días a fin de que empieze «MasterChef Celebrity 2«, Rodrigo Lussich logró hincapié en que María O’Donnell es la aspirante a ganar la rivalidad. «¿Qué debería llevar a cabo María en un reality de celebridades? Anoten el día de hoy… Es un tanto próximamente, pero me marcho a poner en riesgo. En algún instante afirmamos que anoten a Claudia Villafañe. En este momento, anoten a María O’Donnell para lo que se viene», deslizó el comunicador.

«María O’Donnell no es una rockstar del periodismo como Jorge Lanata, cosa que puede lícitamente esperar serlo metiéndose en un programa con una base habitual de rating, la va a entender muchas personas que no posee iniciativa de quién es. Alén de lo que logre ofrecer , el software trata de reiterar el fenómeno de Claudia Villafañe», añadió después el periodista.

Finalmente, Rodrigo Lussich fue contundente al garantizar: «Si bien no sea exactamente el mismo perfil, traen a alguien de otro palo, que no hizo televisión de esta clase y que sea la enorme tapada. Sería muy evidente que pase precisamente lo mismo y concluya ganando, pero van en esa búsqueda». ¿Va a tener razón el panelista de «Intrusos» con sus expresiones sobre «MasterChef Celebrity 2«?