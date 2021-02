«Corte y Confección Conocidos» comenzó tiempo atrás con bombos y platillos en la pantalla de El Trece. Después de un enorme arranque en los números, el software conducido por Andrea Politti fue perdiendo algo de audiencia con el correr de los días. Por ahora, mientras que el reality de costura avanza, el día de hoy se causó una exclusiva supresión en la rivalidad. Adriana Salgueiro, quien debió dejar el software, no deseó comprender nada con la oportunidad de regresar más adelante al espectáculo. Máxima tensión en El Trece.

«Suerte a los 2, la realidad que fueron creativos a mil. De esta forma que iremos a ver qué afirma el jurado. Prosigue en el taller… ¡Pachu Peña!. Primero deseo que me afirme el jurado por qué razón escogieron a Pachu”, expresó en primera instancia Andrea Politti. A eso que Benito Fernández le respondió: «Esencialmente, pues nos pareció la iniciativa realmente fuerte, ser el maniquí viviente, la realidad que absolutamente nadie se lo aguardaba”, expresó el jurado, despertando alguna intranquilidad en Adriana Salgueiro.

«Sí, qué sé . Había que jugársela, vi la peluca, este sacón de corte recto, de solo una costura y me la jugué. Dije ‘O puede salir bien, o puede salir mal’. Es una lástima llegar a esta instancia con Adriana, a quien deseo bastante, y hemos trabajado juntos, conque no lo aguardaba estar en frente de aquí», expresó Pachu por su lado. A eso que Adriana le respondió: «Da igual, está todo bien, merecidísimo. Sos un individuo demasiado creativa, enserio», precisó, devolviéndole el cumplido.

Después de verse eliminada, Andrea Politti le logró una arriesgada pregunta a Adriana Salgueiro. «Adriana, una lástima, te voy a extrañar un montón. Pero antes, deseo hacerte una pregunta. Vos sabés que todos y cada uno de los realities en el planeta, hay un instante en que tienen la revancha. ¿A vos te agradaría, caso de que tengamos revancha, de regresar?”, preguntó la conductora del reality, sin imaginar la reacción que tendría la exvedette. Sin lugar a dudas, Adriana salió enojada del período.

«¿Te debo responder en ardiente? Te digo no sé. La pasé divino, me encantó, me encantaron todos y cada uno de los compañeros, sensacionales, divinos, asimismo me enseñaron un montón, pero el día de hoy te digo no sé. El día de mañana veremos, hay que vivir el día a día. Merced a todos, me enseñaron un montón, los deseo bastante”, manifestó Adriana, mientras que recibía una lluvia de aplausos por la parte de sus compañeros. ¿Volverá más adelante repechaje?