A un par de años de su separación determinante de Claudio Contardi, Julieta Prandi vive otro instante de enorme tensión con el padre de sus hijos. El viernes pasado, el hombre (Contardi) decidió dejar a los menores en la puerta de la vivienda de la modelo en el momento en que estaba haciendo un trabajo y provocó un enorme malestar en los pequeños. De esta manera lo aseveró la modelo, quien decidió contrarlo todo sobre el suplicio que vive con su exmarido.

A causa del episodio descrito, Prandi volvió a manifestarse en los medios para denunciar las irregularidades de su ex- y las escasas herramientas que las autoridades le han brindado hasta el día de hoy. En una nota reciente con «Hay que ver», popular programa de El Nueve, la conductora contó: « es un individuo que te chilla bastante, que te amedrenta. Mis hijos, los 2, le tienen bastante respeto y bastante temor».

« era la gallinita de los huevos de oro y ahora no la tiene mucho más. no se deseaba dividir… Me llegó a dejar encerrada en la vivienda», expresó la conocida teorizando sobre la crueldad que Contardi prosigue ejercitando contra y sus hijos. Indignada, la conocida añadió: «Si la Justicia prosigue lenta no me marcho a quedar callada. Las mediaciones son a los chillidos, y el juez nos debe aliviar».

Y aclaró: «Me crea mucha vergüenza decir esto…no únicamente se enfurece , en este momento indudablemente se enfurece la Justicia por el hecho de que los estoy exponiendo». Consultada sobre lo que espera de una parte de las autoridades, Julieta Prandi expresó: «No existe justicia ideal en un caso así por el hecho de que sé que no voy a poder recobrar lo que me sacó que es el trabajo de 20 años, se llevó mis ahorros, me vació casa, coche y todo cuanto se te logre acontecer».

«Voy a recobrar todo cuanto logre. Lo van a ver al padre lo menos viable y va a estar obligado a abonar alimentos o no va a poder ver a sus hijos», explicó sobre sus recursos materiales. Entonces, en forma de cierre, revivió el martirio que le tocó enfrentar hace unos años: «Muchas personas engañada apareció pero en el momento en que me aparté, me aparté por acoso, por crueldad, por el hecho de que me encerraba. tenía ganas de morirme en ese instante».