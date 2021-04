María O’Donnell fue sin dudas una de las revelaciones dentro de la segunda temporada de «MasterChef Celebrity«, el reality de cocina de Telefe que causó estragos entre la audiencia. Esta semana lamentablemente no pasó por los mejores desafíos y ayer llegó a la cocina para dejar todo de si en un último intento de subir al balcón antes del domingo de eliminación. En esta jornada, la participante hizo pasar por un mal momento a uno de los jurados.

¿De quién se trata? Nada más ni nada menos que de Germán Martitegui, sin dudas el más serio y fulminante de los chefs a la hora de mostrarse crítico con sus devoluciones. En esta gala, los concursantes tenían como consigna preparar una vianda para llevar, luego de sacar de un estante giratorio varios elementos con los que prepararon su riquísimo plato. María, optó por un risotto de quinoa, con verduras salteadas, queso de cabra y fainá, con orégano y cebolla de verdeo.

Tras ser la primera en enfrentarse a los chefs, O’Donnell expresó: «Siento que tengo una búsqueda más osada y me divierte el proceso.» De esa forma defendió su preparación, la cual además dijo que llevaría para ella a algún lugar si fuera necesario ya que no come carne. Luego de que todos probaran el plato, el primero en tomar la palabra fue Martitegui.

Quien comenzó diciendo que los granos de quinoa estaban un poco crudos y tras hacer dicha declaración, se atragantó y comenzó a toser debido a que uno de estos granos de la preparación le impedían continuar hablando. «Es bárbaro para la radio», lanzó de manera irónica el especialista tras tomar un poco de agua. «Es cierto que la quinoa está un poco crocante, pero a mí me parece que está bien ese punto», se defendió diciendo María.

A pesar de que consiguió devoluciones no tan malas, fue Alex Caniggia el favorito de la noche y tanto la periodista política como Fernando Carlos, Andrea Rincón, Daniel Aráoz y el «Loco» Montenegro deberán enfrentarse el domingo en un último intento de continuar dentro del programa del momento. ¿Podría O’Donnell convertirse en la próxima eliminada o aún no termina su paso por el show?