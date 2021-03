Laura Alonso contó que volverá a ejercer la educación presencial y aprovechó para apuntar contra los gremios docentes. A través de su cuenta de Twitter, la exfuncionaria, afirmó: “Empiezo a dar clases presenciales la semana que viene. Barbijo, alcohol y distancia” y lanzó: “Dejen de hacer terrorismo educativo. Los criminales, ineptos y vagos ya sabemos quiénes son y para quiénes trabajan”.

Lejos de quedarse callada, afirmó: «No. No permitamos que #cierrenlasescuelas. No hay manera de justificar ese crimen educativo», acto seguido arremetió contra el ministro de Educación de la Nación al asegurar «(Nicolás) Trotta va a seguir disfrutando de sus cuentas off-shore cuando tus hijos sean ignorantes y esclavos». En relación a este punto, la dirigente opositora tiene como fijo en su perfil, el siguiente tweet: «La libertad y las sociedades abiertas: Siempre bajo amenaza. No se olviden. No se cansen. Una vez más hay que defenderlas».

No es la primera vez que la integrante del gobierno anterior hace hincapié en la importancia de la vuelta de las clases presenciales. El 26 de marzo pasado, recalcó: «Un año eterno. No se olviden lo que le hicieron a los chicos. Voten bien» y subrayó: «No sé si les pasa cuando ven chicos salir de la escuela que se emocionan y no pueden dejar de pensar en la maldad de tenerlos encerrados sin educación, amigos y juegos».

En contraposición a Alonso, el senador por Corrientes, Martín Barrionuevo, aseveró este lunes en una entrevista a Pablo Duggan en el programa Buenos Vecinos de Radio 10, que la suba de casos de coronavirus se da en el marco de la vuelta a las clases presenciales, por lo que recalcó: «Muestra no solo un mayor vínculo entre los chicos, muestra mayor movilidad, mayor uso del transporte público».

En esa línea acerca de si el regreso de los alumnos a las escuelos estuvo vinculado con en el alza de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, el senador aseveró: «Yo no tengo dudas que la presencialidad influyó» y agregó: «Se sabía que eso iba a suceder, se asumió el costo- beneficio y se decidió asumir ese costo por una demanda social, después discutamos si está bien o no, pero nadie que haya optado por esto, puede haber pensado que no iba a suceder».