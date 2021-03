Boca igualó frente a Independiente por 1-1 en un encuentro en el que tuvo la chance de ganar en la última jugada. Pero al Xeneize le atajaron un penal y por eso se llevó solo un punto de Avellaneda. Tras el partido, Carlos Tevez habló para los medios y no solo analizó las acciones, sino que confirmó una salida dentro del plantel azul y oro y hasta contó lo que habló con el jugador: «Le deseo lo mejor».

Después de tantas especulaciones en los últimos días, finalmente el capitán se refirió a la situación de Ramón Ábila dentro de Boca. Y, por las palabras que utilizó, dejó en claro que Wanchope se irá de la institución de la Ribera en las próximas horas. ¿Su destino? El Minnesota United FC de la Major League Soccer de Estados Unidos. Partirá a préstamo sin cargo, por lo que se espera que regrese en diciembre.

«Le deseo que sea feliz, le deseo lo mejor… Lo vamos a extrañar mucho. Le dije que busque la felicidad, le deseo lo mejor. Un fenómeno como compañero, le deseo lo mejor, lo vamos a extrañar mucho», manifestó el «Apache» cuando fue consultado por el tema. Su relación era mayor a la de dos compañeros de equipo: desde hace años que son amigos íntimos y esta salida puede ser importante para el día a día del referente.

El partido

En cuanto al duelo frente al «Rojo», Tevez comentó que siente que dieron una buena imagen a pesar del empate. Y no pudo evitar lamentarse por haber sufrido un gol por desatenciones defensivas (quedó expuesto el arquero Esteban Andrada). «Me parece que jugamos bien. Nos equivocamos una sola vez y la vivimos pagando… Hicimos un gran partido, ellos se defienden bien y la tuvimos en la última, no se pudo», señaló.

Por otro lado, respaldó a su compañero Sebastián Villa por haber fallado el penal en el último minuto de juego. Y se mostró tranquilo con respecto a la clasificación a la próxima ronda. «Villa venía con confianza, por eso lo dejé, venía muy bien. Erra quien patea. Seguimos apoyando a Seba… Me intranquiliza no encontrar el equipo, no tener la facilidad para jugar bien. La tabla ganando dos o tres partidos, te acomodás», cerró.